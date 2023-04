Juan Pablo Vojvoda e os tabus quebrados no comando do Fortaleza; veja marcas

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda se tornou uma figura histórica para o Fortaleza Esporte Clube. No Pici desde 2021, acumula resultados expressivos, marcas históricas e também diversos tabus quebrados no comando da equipe. O último foi a primeira vitória tricolor em jogo oficial na Argentina.

Nos 104 anos de fundação, o time cearense nunca tinha vencido em solo ‘hermano’. E o ineditismo chegou com vitória por 2x0 diante do San Lorenzo-ARG, no El Nuevo Gasómetro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana de 2023. Vojvoda é uma engrenagem do trabalho, mas soma recordes para si.

Ao todo, são 148 exibições à frente do Fortaleza, se tornando o 4º treinador com mais jogos no Leão. Com contrato até o fim de 2024, em caso de continuidade, pode se tornar o líder do ranking. Diante das marcas, o Diário do Nordeste lista os tabus quebrados nessa trajetória entre Vojvoda e Fortaleza.

Tabus quebrados por Vojvoda no comando do Fortaleza

4º técnico com mais jogos pelo Fortaleza: 148

Primeira vitória da história do Fortaleza na Argentina ao superar o San Lorenzo-ARG (2023)

Primeira vitória da história do Fortaleza no exterior ao superar o Alianza Lima-PER (2022)

Primeiro clube que evitou rebaixamento após ser lanterna no 1º turno do Brasileirão (2022)

Melhor desempenho na história do 1º turno do Brasileirão de um clube do Nordeste (2021)

Primeiro clube nordestino com vaga na Libertadores por dois anos consecutivos (2021-2022)

Melhor campanha da história do Fortaleza na Copa do Brasil, com a semifinal (2021)

Campeão invicto do Campeonato Cearense, encerrando tabu de 53 anos (2021)

Cuiabá: venceu pela primeira vez fora de casa (2022)

Flamengo: encerrou tabu de 18 anos do rival sem triunfo fora de casa (2022)

Atlético-GO: venceu o rival pela primeira vez na história da Série A (2022)

América-MG: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história da Série A (2022)

Santos: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história (2022)

Atlético-MG: encerrou tabu de 15 anos sem vencer fora de casa (2021)

Corinthians: encerrou tabu de 16 anos sem vencer o adversário (2021)

São Paulo: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)

Palmeiras: encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa (2021)

Sport: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)