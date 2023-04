Fortaleza é eficiente contra San Lorenzo, quebra tabu na Argentina e segue 100% na Sul-Americana

Uma vitória histórica e surpreendente. No duelo mais difícil do Grupo H da Copa Sul-Americana, o Fortaleza aplicou 2x0 no San Lorenzo-ARG, no El Nuevo Gasómetro, nesta quinta-feira (20). O saldo: mantém o 100% e escreve a primeira vitória tricolor na Argentina, um marco nos 104 anos de fundação da instituição.

O placar é fruto da complexidade do futebol. A produção ofensiva foi mínima durante todo o duelo, mas o Leão foi letal e eficiente para construir o placar de modo avassalador aos 45 e 46 com Tinga e Guilherme, respectivamente. Ainda teve o Silvio Romero com um gol anulado aos 48, em sequência de investidas.

Jogos do Fortaleza na Argentina

San Lorenzo 0x2 Fortaleza | Copa Sul-Americana de 2023

Estudiantes 3x0 Fortaleza | Libertadores de 2022

River Plate 2x0 Fortaleza | Libertadores de 2022

Independiente 1x0 Fortaleza | Copa Sul-Americana de 2020

Legenda: Guilherme fechou o placar na primeira vitória do Fortaleza na Argentina Foto: Tito Tuero / Fortaleza

O resultado é fundamental para marcar o favoritismo leonino na briga pela liderança - que garante vaga às oitavas. Único com seis pontos, tem pela frente o Estudiantes de Mérida-VEN na Arena Castelão com a oportunidade de fazer mais saldo: são seis gols em dois jogos e nenhum sofrido até o momento, somando a estreia com goleada contra o Palestino-CHI por 4 a 0.

Calebe como protagonista

Legenda: Calebe entrou no fim do 2º tempo e melhorou a equipe do Fortaleza na Argentina Foto: Tito Tuero / Fortaleza

O grande nome leonino na Argentina foi o meia Calebe. Iniciou no banco, entrou na vaga de Pochettino aos 13 do 2º tempo e ofereceu uma nova dinâmica ao Fortaleza. Os dois gols, inclusive, com participação do atleta, que somou duas assistências na reta final do jogo.

Primeiro, na bola parada, em cruzamento para Tinga. Depois na arrancada individual, quando achou Guilherme na área. A movimentação e o talento individual se sobressaíram no 4-2-3-1, oferendo mais velocidade às ações do ataque, principalmente no contra-ataque.

A defesa também merece destaque. O San Lorenzo-ARG estava invicto em casa em 2023, teve mais volume, mas não apresentou tanto perigo. No duelo truncado, Fernando Miguel apareceu bem, assim como o coletivo permaneceu compacto na maior parte do jogo.

Lições, prêmio e sequência

Legenda: O capitão tricolor Tinga abriu o placar para o Fortaleza na vitória contra o San Lorenzo Foto: Tito Tuero / Fortaleza

No panorama geral, o Fortaleza não teve uma grande exibição. Sem Thiago Galhardo e com a lesão de Lucero no início do jogo, pareceu inofensivo, com uma postura pragmática, sem levar vantagem diante da defesa do San Lorenzo-ARG. Na direita, com Pikachu, também produziu pouco, no setor mais explorado pelos donos da casa.

Assim, a equipe encerrou o 1º tempo sem finalizar. O cenário seguiu até mais da metade do 2º tempo, quando encaixou o ataque e somou cinco finalizações, com dois gols. A postura traz lições, principalmente com a importância de peças chave, como foi o caso de Calebe.

No fim, para além do contexto histórico e da pontuação, o Fortaleza ainda embolsou US$ 100 mil (cerca de R$ 520 mil), como premiação da Conmebol por vitória na Sula. Na sequência, tem jogos fora: contra Coritiba, na Série A, e Águia de Marabá-PA, na Copa do Brasil.

Sequência do Fortaleza em 2023

23.04 - Coritiba x Fortaleza | Couto Pereira, às 18h30, pela Série A

26.04 - Águia-PA x Fortaleza | Mangueirão, às 19h30, pela 3ª fase da Copa do Brasil

29.04 - Fortaleza x Fluminense | Arena Castelão, às 16h30, pela Série A

04.05 - Fortaleza x Estudiantes de Mérida-VEN | Arena Castelão, às 21h, na Sul-Americana