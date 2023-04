Fortaleza mostra força do elenco em goleada na estreia da Copa Sul-Americana

O Fortaleza estreou na Copa Sul-Americana de 2023 com goleada e atuação positiva na Arena Castelão. Contra o Palestino-CHI, nesta quarta-feira (5), venceu por 4x0 em resultado que mostrou a força do elenco. Quando precisou, Vojvoda mexeu no time para ser superior e sacramentar a vitória.

Largar bem na Sula é fundamental para quem almeja a classificação. No caso tricolor, as partidas em casa e os duelos com o rival chileno são a chave na briga pela liderança do Grupo H. O San Lorenzo-ARG deve disputar a posição: na 1ª rodada, venceu o Estudiantes de Mérida-VEN por 1x0.

Assim, também garante confiança para o Clássico-Rei decisivo de sábado (8), quando decide o título cearense - na ida, venceu o Ceará por 2 a 1. A estratégia leonina também envolveu o futuro, mas serviu para apresentar a importância dos ditos ‘titulares’, como os argentinos Pochettino e Lucero.

Força do elenco

Legenda: Guilherme, Thiago Galhardo e Lucas Crispim foram titulares do Fortaleza na estreia da Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

Vojvoda iniciou no 4-4-2 com seis atletas diferentes do último jogo: Dudu, Lucas Crispim, Zé Welison, Yago Pikachu, Guilherme e Calebe. Apesar das mexidas, seguiu muito superior ao Palestino-CHI e dominou o 1º tempo, neutralizando as ações e empilhando chances para ampliar.

O gol cedo de Galhardo, aos 4, foi fruto do grande volume. Terminou 17 finalizações contra nenhuma. O peso era o desperdício, mas o rival parecia neutralizado. Deste modo, o ritmo, a intensidade e a concentração mudaram, com o Palestino crescendo na volta do intervalo. E aqui entra o nível das opções de Vojvoda.

Legenda: Pochettino entrou na partida e brilhou com dois gols na vitória do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Com muitas alternativas, o técnico alterou o time em momentos de oscilação do duelo, devolvendo a superioridade. Pochettino e Lucero, na frente, oxigenaram a equipe e marcaram três gols - o meia fez duas vezes. Caio Alexandre também teve boa atuação, e a dupla de zaga (Titi e Brítez) apareceu em lances capitais.

A atuação não foi impecável, mas foi de domínio. Com o rival atordoado, o Leão transformou a vitória em goleada nos últimos minutos. E Vojvoda mostrou que tem muitas peças, o que pode ser importante em um ano tão longo.

Sequência da Sula

O roteiro tricolor na Sul-Americana tem uma partida fundamental na sequência: dia 19, quarta-feira, enfrenta o San Lorenzo-ARG, no Nuevo Gasómetro, na Argentina, às 19h. Pelas prévias, tudo indica que será o compromisso mais difícil, contra rival de camisa e já campeão da Libertadores e da Sul-Americana.

Pelo regimento, a liderança classifica direto às oitavas, enquanto a vice-liderança garante vaga em um playoff contra um eliminado da Liberta (o nível deve ser maior). Por isso, esses jogos possuem relevância. Na escala de rodadas, enfrenta os ‘hermanos’ em casa apenas na 4ª rodada.

Jogos do Fortaleza na Copa Sul-Americana 05.04 - Fortaleza 4x0 Palestino-CHI | Arena Castelão.

19.04 - San Lorenzo x Fortaleza | El Nuevo Gasómetro, às 19h.

04.05 - Fortaleza x Estudiantes de Mérida-VEN | Arena Castelão, às 21h.

24.05 - Fortaleza x San Lorenzo | Arena Castelão, às 19h.

06.06 - Estudiantes de Mérida-VEN x Fortaleza | Estádio Metropolitano de Mérida, às 19h.

27.06 - Palestino-CHI x Fortaleza | Estádio Municipal de La Cisterna, às 19h.