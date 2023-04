San Lorenzo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (19) contra o San Lorenzo, na Argentina, em jogo pela 2ª rodada da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana. O time de Vojvoda fará seu primeiro jogo fora de casa na competição, no Estádio Pedro Bidegain, apelidado de Nuevo Gasómetro, às 19 horas, em Buenos Aires.

O confronto é considerado chave para a liderança do Grupo H, pelos dois clubes serem os mais fortes do grupo. E ambos venceram na estreia.

O Leão bateu o Palestino por 4 a 0 no Castelão e o El Ciclón venceu o venezuelano Estudiantes de Mérida por 1 a 0, fora de casa. A 2ª rodada do Grupo H foi aberta na quarta-feira, com o Palestino vencendo o Estudiantes de Mérida por 1 a 0, em partida no Chile.

Legenda: O Leão estreou na Sul-Americana com vitória por 4 a 0 diante do Palestino no Castelão Foto: KID JUNIOR

Onde assistir ao jogo

A partida terá tranmissão da Paramount+. Além disso, a Verdinha também transmite o confronto e o Diário do Nordeste detalha todo o jogo em Tempo Real.

Palpites

inter@

Desfalques

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não vai ter à disposição seis jogadores: João Ricardo, Dudu, Lucas Crispim, Pedro Rocha, Bernardo Schappo e Thiago Galhardo, artilheiro do Leão até na temporada. O atacante trata uma lesão nas costas e não tem previsão de retorno. Para reposição de Galhardo, as opções são Romarinho e Pochettino.

Já o time argentino, pode ter até quatro desfalques. Agustín Martegani, Elían Irala e Sánchez - este último suspenso - não jogam. Já Jalil Elías se recupera de uma fratura no nariz, mas foi relacionado e pode jogar com uma máscara de proteção facial.

Invencibilidades

Os dois clubes detém o mesmo tempo de invencibilidade: 5 partidas. Após perder para o Ceará por 3 a 2 na Copa do Nordeste, o Leão engatou bons resultados: deu o troco no Vovô por 2 a 1 na 1º final do Estadual, goleou o Palestino pela Copa Sul-Americana, empatou com o Ceará em 2 a 2 e conquistou o penta-cearense, goleou o Àguia da Marabá por 6 a 1 na Copa do Brasil e empatou em 1 a 1 com o Internacional pela Série A.

Já o time argentino, depois de perder para o Newell's Old Boys por 1 a 0 no dia 20 de março, empatou com o Independiente em 0 a 0, venceu o Mérida por 1 a 0, o Atlético de Tucumán por 3 a 1 fora de casa, o clássico com o Boca Juniors por 1 a 0, e empatou com o Talleres no último domingo em 0 a 0.

Jogando em casa, o San Lorenzo fez 7 partidas em 2023, vencendo 6 e empatando um. Foram 11 gols marcados e nenhum sofrido.





Prováveis escalações

San Lorenzo:

Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni e Gastón Hernández; Giay, Barrios, Perruzzi e Braida; Leguizamon e Vombegar; Bareiro. Técnico: Rubén Insúa

Fortaleza:

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Calebe, Lucas Sasha, Caio Alexandre e Moisés;

Lucero e Pochettino (Romarinho). Técnico: Vojvoda

Ficha Técnica | San Lorenzo x Fortaleza

Onde: Estádio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), em Buenos Aires (ARG)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Quando: 19/04/2023

Transmissão: Paramount+, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste.