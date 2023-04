Fortaleza x Palestino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (05) contra o Palestino, do Chile. O time de Vojvoda dá o pontapé na fase de grupos da Copa Sul-Americana jogando em casa, na Arena Castelão, em partida válida pelo Grupo H. Os times entram em campo às 19h (horário de Brasília).

Depois de vencer o Ceará pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, no último sábado (1), o Leão agora tem que pensar no seu calendário internacional. De uma partida para outra, o elenco teve folga de um dia, e dois foram destinados aos treinamentos no Pici.

Vojvoda ainda precisa planejar um calendário cheio no mês de Abril, onde o time ainda tem oito jogos pela frente em quatro competições diferentes.

Já o adversário tricolor, Palestino, tem um calendário bem mais espaçado. O time entrou em campo em 11 oportunidades neste ano pelo Campeonato Chileno. O número é equivalente a metade dos jogos que o Leão fez até aqui (22).

Onde assistir ao jogo

A partida terá tranmissão exclusiva com imagens no serviço de streaming Paramount+. Além disso, a Verdinha (rádio) também transmite o confronto e o Diário do Nordeste detalha todo o jogo em Tempo Real.

Momento - Dúvidas e retornos

O Fortaleza acabou de enfrentar dois Clássicos-Rei em sequência, pela Copa do Nordeste e pelo Cearense. Perdeu um, equivalente ao torneio regional e venceu o último, primeiro confronto da final do estadual.

O embate decisivo contra o maior adversário é no próximo sábado (8), jogo que vale um pentacampeonato inédito. Por isso, para a partida desta quarta, Vojvoda deve fazer um bom número de mudanças no time.

O treinador argentino pode contar com retornos do Departamento Médico para o jogo. Silvio Romero e Lucas Esteves devem estar a disposição da equipe. Pedro Rocha e João Ricardo seguem de fora. Outro ponto positivo é que Vojvoda pode contar com os novos reforços: Maurício Kozlinsk, Bernardo Schappo e Vinícius Zanocelo estão aptos a jogar.

O time chileno é um velho conhecido de um dos destaques do Fortaleza, Juan Martin Lucero. O camisa 9 atuava no Chile, pelo Colo-Colo, e já enfrentou o Palestino em duas oportunidades: foi vencedor em ambas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Do lado dos chilenos, a equipe também vem de um jogo desgastante no último sábado. O time de Pablo Sánchez venceu o Magallanes por 3-2 pela Liga Chilena. Atualmente, a equipe está na 4ª colocação da tabela. Em 9 jogos disputados pelo torneio, a equipe venceu quatro, empatou três e perdeu dois.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Crispim; Zé Welison, Hércules, Calebe; Romarinho, Pikachu e Lucero (Galhardo). Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palestino: César Rigamonti; Bryan Véjar, Fernando Meza, Cristián Suárez, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Agustín Farías, Ariel Martínez; Bruno Barticciotto, Misael Dávila, Jonathan Benítez. Treinador: Pablo Sánchez.

Ficha Técnica | Fortaleza x Palestino

Onde: Arena Castelão, Fortaleza

Horário: 19h (horário de Brasília)

Quando: 05/04/2023

Transmissão: Paramount+, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste.