Fortaleza x Estudiantes de Mérida: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Líder do Grupo H na Sul-Americana, o Fortaleza volta a entrar em campo pela competição nesta quinta-feira (04). A partida contra o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, é válida pela terceira rodada da fase de grupos. As equipes entram em campo às 21h (horário de Brasília) na Arena Castelão.

O Leão do Pici inicia o mês de maio depois de encerrar abril invicto e quer manter o 100% de aproveitamento na Sul-Americana. No torneio internacional, a equipe de Vojvoda venceu seus jogos contra o Palestino e contra o San Lorenzo. Até aqui, o Tricolor balançou as redes adversárias em seis oportunidades e ainda não foi vazado.

Já a equipe venezuelana busca somar seus primeiros pontos no grupo. O Estudiantes de Mérida é o lanterna e foi derrotado nas duas primeiras partidas. No Campeonato Venezuelano o início também não é bom, a equipe é somente a 11ª colocada na tabela.

Transmissão

O jogo tem transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+. Na rádio, a Verdinha dá todos os detalhes do jogo com tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

O momento do Fortaleza é positivo. A equipe vem de vitória contra o Fluminense no Brasileirão, é o atual vice líder da competição e está invicto a nove partidas. A última derrota do Leão foi na partida contra o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste, no dia 29 de março.

Além disso, o ataque da equipe tricolor tem destaque nacional como o mais poderoso do país. São 69 gols marcados em 30 jogos, média de 2,3 gols por partida. O jogo também marca os dois anos de Juan Pablo Vojvoda a frente do time.

Para a partida, o treinador argentino tem as baixas de João Ricardo e Pedro Rocha. A única dúvida é o artilheiros Juan Martín Lucero, que passou os últimos três jogos fora tratando um estiramento na posterior da coxa. A expectativa é de que Vojvoda opte por um time mesclado nesta quinta.

Já o Estudiantes de Mérida deve ir a campo com o que tem de melhor a disposição, tentando uma recuperação no grupo. Diferente do Fortaleza, a equipe vive uma seca de vitórias. A última vez que o time treinado por Alí Cañas saiu vitorioso foi no último dia 31 de março, há mais de um mês.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Dudu, Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Zanocelo (Pochettino); Pikachu, Romarinho e Romero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Estudiantes de Mérida: Velásquez; Edison José, Anthony Matos e Doldán; Guaramato, Rodríguez, Flores, Peña e Jesús Gómez; Arenas e Zorilla. Treinador: Alí Cañas.

Ficha Técnica | Fortaleza x Estudiantes de Mérida

Onde: Arena Castelão

Quando: 04/05/2023

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Paramount+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste