Vojvoda comemora dois anos no Fortaleza e cita Rogério Ceni: 'Tenho falado com ele'

A goleada do Fortaleza diante do Estudiantes de Mérida presenteou Juan Pablo Vojvoda. O treinador completou dois anos à frente da equipe e viu o time marcar 6 a 1 em jogo da 3ª rodada da Sul-Americana nesta quinta-feira (4). No próximo desafio, já pelo Brasileirão, o Leão do Pici enfrenta o Corinthians. Assim, o técnico argentino vai chegar a 153 partidas no comando da equipe, mesmo número de Rogério Ceni, então 2º com mais tempo no posto.

“Tenho o maior respeito por ele. Tenho falado com ele e assistido também na história em todos esses anos. Foi um aprendizado do que foi o Fortaleza. Ele conseguiu algo importante como elevar o patamar, construir as bases no Pici quanto à organização. Ele trazia uma ideia. Ele foi um jogador importante no São Paulo, trouxe conhecimentos importantes para o clube. Meu reconhecimento a ele por ter conseguido um acesso para a Série A, marcou um caminho. Isso para mim é importante", pontua o técnico argentino.

"Depois, não gosto muito de falar de mim. Falo que tudo isso só é possível se trabalharmos juntos. Juntos somos melhores. Nenhum é mais que o outro. É cada um na sua área, diretoria, operários, funcionários que estão no dia a dia...Cada um é importante nesse momento. Meu agradecimento por esses dois anos a cada um deles. Senti o carinho das pessoas todos esses anos, mas principalmente, meu agradecimento aos jogadores, pois estou todo dia com eles. Sem eles o futebol não tem muito sentido. Quanto a Rogério, é incontestável. Acho que foi uma pessoa importante para este presente também”, completa Vojvoda.

Zé Welison, Calebe, Pikachu, Moisés, Thiago Galhardo e Silvio Romero marcaram para o tricolor. Arenas descontou para o adversário nesta quinta-feira (4), na Arena Castelão. Com o resultado, a equipe segue como líder do Grupo H com folga. No entanto, prega cautela quanto a classificação para a próxima fase do torneio.

“Marcamos a diferença principalmente no segundo tempo. Fizemos uma partida com muitas finalizações, tivemos mais posse de bola, mas acho que foi uma partida que fizemos diferença diante um adversário que propôs uma linha de cinco e somamos mais 3 pontos. Ainda não está garantida essa classificação, mas demos um passo importante.”

"Eu não consegui muito, me entende? Ainda estou no começo. Estou falando com os jogadores que temos que ter os pés no chão, trabalhar com a mesma humildade, continuar melhorando, corrigir o que precisa e ser realista. Estamos em um bom momento, mas nestes momentos temos que cuidar, porque no futebol as coisas mudam muito rapidamente. É ter cuidado com o momento e pensar no próximo jogo, que é o Corinthians, um adversário do Brasileirão, com tudo isso que significa, e fora de casa. Mas estamos bem, estamos felizes pela partida de hoje", finalizou o técnico.

O Fortaleza volta a campo na segunda-feira (8), quando enfrenta o Corinthians em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília).