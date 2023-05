Análise: Fortaleza joga em rotação baixa, mas goleia e encaminha classificação na 'Sula'

O Fortaleza fez o que se esperava dele ao golear o frágil Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por 6 a 1 no Castelão, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O placar pode até indicar que o Leão amassou o adversário, mas a atuação esteve longe de ser empolgante. A verdade é que o Leão jogou em ritmo de treino e marcou os três últimos gols nos 15 minutos finais de partida.

Claramente descontrado ao enfrentar um adversário de baixo nível técnico, o time tricolor se 'poupou' ao longo dos 90 minutos no Castelão.

A rotação baixa irritou o técnico Vojvoda e a torcida tricolor em alguns momentos, mas era justificável que o ritmo não fosse como o apresentado diante do Fluminense no último sábado quando venceu categoricamente por 4 a 2. A maratona pesa.

Legenda: O Leão goleou o Mérida sem forçar e disparou na liderança do Grupo H da Sul-Americana Foto: KID JUNIOR

O jogo desta quinta-feira foi o 31º do Leão na temporada e com um jogo importantíssimo na segunda-feira contra o Corinthians pela Série A fora de casa, era natural que o ritmo fosse mais lento.

O Leão só aumentou o ritmo com as entradas de Moisés e Calebe, que deixaram suas marcas, assim com Romero, que fechou o placar.

Liderança folgada

Com a goleada imposta, o Leão disparou no grupo H e deve se classificar com sobras. Os 5 pontos de vantagem para o San Lorenzo são muito relevantes restando 3 rodadas para o fim da 1ª Fase, e o confronto entre eles no dia 24 no Castelão pode praticamente garantir a vaga leonina.

Se classificar em 1º levaria o Leão direto para as oitavas e evitaria, caso termine em 2º lugar, mais dois jogos no calendário com um time vindo da Libertadores (um 3º colocado da fase de Grupos).