Adriana Queiroz, patrona da Associação Espaço do Autista, reinaugura sede no Luciano Cavalcante

Na segunda, 03, a Associação Beneficente Espaço do Autista localizada na rua Júnior Rocha, no bairro Luciano Cavalcante, recebeu prestigiado grupo de pessoas empáticas a causas de inclusão social.

O espaço foi todo reformado para acolher e receber crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista, proporcionando diversos tipos de terapias, a saber: fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicologia, através de profissionais capacitados e voluntários.

Legenda: Adriana Queiroz, Joelia Amora e Miriam Lustosa Foto: LC Moreira

Por lá, enquanto Adriana Queiroz, patrona da Associação e idealizadora do evento, recebia os convidados, Juliana Barreto e Flavyana, acompanhada do pianista Paulo Rodrigo, traziam um repertório de músicas selecionadas para a ocasião.

Legenda: Flavyana, Juliana Barreto, Adriana Queiroz e Paulo Rodrigo Foto: LC Moreira

Depois, com a condução do cerimonial de Mafrense, Adriana Queiroz trouxe palavras de agradecimento seguido de um vídeo mostrando toda a construção daquele sonho.

Legenda: Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

“Agradeço, imensamente, isso tudo que foi doado. É importante compartilhar os frutos dessa doação, que veio de forma tão singela. Preciso deixar registrado o apoio, incondicional, do meu marido, Otávio. Sempre está ao meu lado: ajudando, acreditando, dando força e incentivando em todos os momentos, porque sabe do meu sonho de fazer com que a assistência à saúde torne-se, cada dia, mais humanizada e acessível para todos”.

Legenda: Adriana e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Juntou-se a patrona, a presidente da Associação Espaço Autista, Joélia Amora Barreto para homenagear a empresária, Maria Lúcia Negrão por sua significativa contribuição à casa no empenho de doação de peças, arrecadação e trabalho durante o bazar e a engenheira, Silvana Fialho, por não medir esforços doando mão de obra, bem como materiais para entrega da nova sede.

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

As agraciadas foram surpreendidas, cada uma, com uma sala em seu nome. Momento de imensa emoção.

Legenda: Sala Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Sala Silvana Fialho Foto: LC Moreira

Após, Dom Fernando fez uma benção na casa e no pequeno altar construído, especialmente, para a imagem de Nossa Senhora de Fatima.

Legenda: Dom Fernando Foto: LC Moreira

A confraternização foi de muita alegria, abraços, no espaço com lindos arranjos de Dito Machado e Thiago Holanda, e entre um bate-papo e outro, delícias do La Maison e fatias do saboroso bolo da Analu Gourmet. LC Moreira, enquanto isso, captou as imagens. Vem ver!

Legenda: Decerramento da Placa Foto: LC Moreira

Legenda: Decerramento da Placa Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Fernando Cabral Foto: LC Moreira