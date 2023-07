Menor casa do Brasil tem 9 m² e diária de quase R$ 500; veja fotos

Apenas 9 m² comportam a intitulada "menor casa do Brasil", localizada em Sorocaba, no interior de São Paulo. O espaço pequeno, no entanto, é bem aproveitado, uma vez que o imóvel é todo equipado e possui cozinha completa, área de refeições, banheiro, cama de casal, sofá, internet, televisão e ar-condicionado.

E o melhor: na metragem, ainda coube um deque externo coberto com hidromassagem ou mini-piscina, churrasqueira, rede e mesa com cadeiras, além de espaço para fogueiras ao ar livre. A chamada Minicasa Brasileira está disponível para locação por temporada, e o valor da diária é, em média, de R$ 450 a R$ 463.

Veja fotos

Legenda: Fachada da "menor casa do Brasil" Foto: Reprodução/Airbnb

Legenda: A área externa ainda possui banheira de hidromassagem com churrasqueira Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Legenda: quarto de casal da "menor casa do Brasil", localizada em Sorocaba Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

O empreendimento está localizado em um “condomínio” de minicasas, onde há outros três imóveis vizinhos semelhantes, em uma área de 3 mil m² muito arborizada, intitulada de Bosque Encantado.

A casinha foi construída pelo empreendedor e jornalista carioca Cesar de Souza Barroso, morador de Sorocaba que criou o projeto em 2019.

Entre os utensílios domésticos estão TV Smart, fogão, geladeira, micro-ondas e forno elétrico. A cama fica em um mezanino, acessado por uma escada pelos hóspedes.

"A minicasa Brasileira é a arquitetura perfeita do minimalismo e do essencialismo. Charme e requinte fazem parte dessa experiência única no Brasil", diz o anúncio do site do imóvel.

Interessados em fazer alugar o espaço podem acessar o site do empreendimento ou por meio do Airbnb.