Irmão da menina Isabela ajudou Polícia a solucionar sequestro, diz delegado

Um garoto de apenas 8 anos foi o principal aliado da Polícia Civil para encontrar a irmã, a menina Isabela, de 1 ano, nessa segunda-feira (3), em Santo André, cidade do ABC paulista. Ela desapareceu na última sexta (30) após ser levada em um carro na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo.

Conforme detalhou o delegado-assistente da 11º DP, Deglayr Barcellos, ao jornal Folha de S. Paulo, como a mãe deles chegou em estado de choque ao plantão policial, mudando a versão do caso algumas vezes, o relato do menino, que também estava presente no momento do rapto, forneceu dados importantes aos investigadores.

"A partir de técnicas investigativas específicas, a equipe policial buscou uma aproximação com a criança, sendo possível esclarecer pontos até então confusos, o que permitiu o avançar das investigações para enxergar o real acontecimento dos fatos e avançar até o encontro da menina Isabela", explicou.

A principal suspeita seria uma conhecida da responsável pelas crianças. Ela teria enganado a mulher e simulado o crime. Tanto ela, quanto o companheiro, já foram identificados pela Polícia. Os próximos passos do caso não foram divulgados pelas autoridades.

A pequena Isabela foi encontrada, nessa segunda-feira, após ser deixada sozinha por um casal em um comércio na Vila Luzita, região periférica de Santo André, por volta das 19h. Nessa mesma noite, os pais da criança foram à DP para encontrá-la.

Segundo uma tia da vítima relatou ao jornal, a mãe da menina foi atraída pela suspeita, que prometeu uma cesta básica. Em seguida, a responsável deixou as crianças com a mulher enquanto comprava cigarro em um bar. Quando retornou ao local, a suposta sequestradora já teria colocado a criança no carro.