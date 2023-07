Aposentada que chamou Eddy Jr. de 'macaco' vira ré por ameaça e injúria racial em São Paulo

A vizinha de Eddy Jr. e o filho dela viraram réus pelo crime de ameaça, nesta segunda-feira (3), em São Paulo. A aposentada Elisabeth Morrone também é acusada por injúria racial. Em outubro de 2022, o youtuber e humorista compartilhou um vídeo mostrando ameaças e ofensas racistas sofridas por ele no condomínio onde morava, na Barra Funda.

As informações são do g1. No vídeo também é possível ver a aposentada com uma garrafa e o filho dela com uma faca em mãos.

Legenda: Em vídeo compartilhado por Eddy Jr., é possível ver a aposentada com uma garrafa e o filho dela com uma faca em mãos Foto: Reprodução/TV Globo

'Sugestão de instauração de incidente de insanidade mental'

O inquérito foi concluído pela Polícia, no último 23 de março. A delegada responsável pelo caso deu a "sugestão de instauração de incidente de insanidade mental".

A promotora Maria Fernanda Balsalobre Pinto, em maio, informou que "pairam dúvidas a respeito da integridade mental dos denunciados". Balsalobre Pinto ainda disse entender a "necessária a instauração de incidente de insanidade mental".

O juiz Fernando Augusto Andrade Conceição concedeu que a defesa de Elisabeth adicione sobre a instauração do incidente de insanidade mental. Em outra ação que Elisabeth tem contra o condomínio, é apontado que ela sofre um misto de ansiedade e depressando, além de realizar tratamento desde outubro no Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O filho da aposentada já é interditado.

Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público, o filho de Elisabeth cometeu o crime de ameaça ao aparecer no apartamento de Eddy com uma faca, chutando a porta e aos gritos. "Seu arrombado, você vai morrer seu desgraçado, eu vou te matar", disse na época.

Elisabeth teria cometido o crime de ameaça ao ir ao apartamento do vizinho com uma garrafa em mãos, em 7 de setembro de 2022.

Em 18 de outubro de 2022, Eddy Jr. saiu para passear com o cachorro e foi abordado por Elisabeth na garagem. Na ocasião, ela teria o chamado de "neguinho, urubu, seu demônio preto, vagabundo, seu macaco, seu bandido, ladrão, você está me seguindo, você entrou no meu apartamento e roubou as minhas coisas, você é um neguinho perigoso, gente igual a você não tem que estar no mesmo local que eu".

O humorista capturou o momento em que ela diz: "cai fora, macaco". A aposentada foi proibida pela Justiça de estar no mesmo ambiente que Eddy Jr.

Em dezembro, o youtuber publicou nas redes sociais que agrediu o filho da vizinha após os ataques que sofreu. Na ocasião, a equipe do artista não se manifestou.