Humorista Eddy Jr diz ter batido em filho de vizinha racista: 'minha reação foi essa'

O músico e humorista Eddy Jr. revelou, nesta quinta-feira (22), que agrediu o filho de Elisabeth Morrone, 69, vizinha que o atacou com ofensas racistas em outubro. "Arrebentei o mano, muito soco e tapa na cara", escreveu no Twitter.

Nos 'Stories' do Instagram, ele contou que reagiu assim por ter sido a primeira vez que viu os dois após o ataque racista sofrido e que sua advogada já está ciente do que aconteceu. "Mano, minha reação foi essa [...] O mano me ameaçou de morte, tá ligado? [Veio] na minha casa com uma faca [para] me matar", relatou o humorista de 27 anos de idade.

O vídeo do momento da agressão foi publicado pelo próprio Eddy no Instagram. "Só pra vocês entenderem o que eu senti", desabafou, acrescentando, em seguida, ter certeza de que errou porque "nada se resolve na agressão".

Alguns seguidores criticaram a atitude do humorista. Porém, embora tenha se desculpado pela agressão, ele rebateu: "Esses dois cometeram um crime contra mim e estão morando aqui de boa, tranquilo e calmos".

Discussão no elevador

Em outro trecho da briga recente, no elevador do prédio, Eddy diz à vizinha que vai "arrebentar" o filho dela toda vez que encontrar os dois. "Ou vocês vão embora daqui...", começa o músico.

"Nós estamos vendendo [o apartamento], só que ninguém vende da noite para o dia", diz Elisabeth. Logo depois, o artista se oferece para comprar o imóvel.

Em nota enviada à coluna Splash, do Uol, os advogados de defesa de Elisabeth disseram que ela "somente se manifestará nos autos da investigação". A assessoria de imprensa de Eddy Jr. também comunicou à coluna que ele prefere "não se pronunciar e deixar que o caso seja resolvido pelas autoridades".

Ataque racista

No dia 18 do último mês de outubro, Eddy Jr. compartilhou um vídeo mostrando ameaças e ofensas racistas sofridas por ele no condomínio onde mora, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

O desentendimento entre os vizinhos começou, segundo o humorista, quando Elisabeth se recusou a entrar no mesmo elevador que uma pessoa negra. "Cai fora, macaco", ela disse. A agressão foi gravada pelo próprio músico.

A vizinha disse ainda que Eddy era um "neguinho perigoso" que não merecia morar naquele condomínio e que oferecia riscos para os outros moradores. "Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Para finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias novamente por ser preto", relatou.

O filho de Elisabeth chegou a ir até a porta da casa de Eddy para ameaçá-lo com uma faca.