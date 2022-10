Advogado de aposentada suspeita de racismo contra Eddy Jr. nega 'qualquer tipo de preconceito'

Após Elisabeth Morrone ser acusada de racismo por ataques ao humorista Eddy Junior, o advogado da aposentada negou "qualquer tipo de preconceito" relacionado ao artista de 28 anos. Conforme o g1, Fermison Guzman Moreira Heredia alegou, em nota, que a cliente é inocente.

"As desavenças com seu vizinho Eddy Jr. ocorrem há aproximadamente 1 ano e jamais tiveram relação com racismo ou qualquer tipo de preconceito", disse.

De acordo com Moreira, o humorista fazia barulhos no condomínio que perturbavam o "sossego da senhora Elisabeth" e teria sido multado diversas vezes por isso.

Fermison Guzman Moreira Heredia Advogado "A senhora Elisabeth, que é idosa e tem um filho especial, estava de roupão (ou seja, foi acordada), e reagiu após constantes e injustas provocações feitas pelo senhor Eddy, que vestia roupas normais e passeava com seu animal de estimação em plena madrugada"

Ele ainda afirma que o vídeo editado buscava incriminar a aposentada. "[Editado] para dar a impressão de falas racistas que jamais foram proferidas, o que restará comprovado no momento oportuno", concluiu.

Racismo e ameaça de morte

Na última terça-feira (18), Eddy publicou um vídeo em que é atacado pela vizinha ao tentar usar o mesmo elevador que ela. A mulher aparece o xingando de "macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso".

Segundo o artista, as imagens foram gravadas na noite da segunda-feira (17). "Cai fora. Não quero ficar com ele. Não vou [subir com ele]. Não quero”, diz a mulher a um funcionário do prédio. Em outro momento do vídeo, a mulher e o filho dela batem na porta de Eddy e fazem ameaças de morte contra ele.

Em entrevista à TV Globo, Eddy afirmou que sofre agressões verbais da família da vizinha desde abril, quando começaram reclamações por suposto barulho vindo do apartamento dele.

Polícia investiga o caso

A Polícia Civil de São Paulo investiga as denúncias feitas pelo humorista. Um Boletim de Ocorrência por ameaça e injúria foi registrado pelo 23º Distrito Policial.

Ainda na noite da quarta-feira (19), Eddy Jr. se pronunciou nas redes sociais afirmando que estava indo a uma delegacia, acompanhado da advogada, para prestar depoimento.

Leia nota do advogado na íntegra:

"As desavenças com seu vizinho Eddy Jr. ocorrem há aproximadamente 1 ano e jamais tiveram relação com racismo ou qualquer tipo de preconceito. O Sr. Eddy Jr. costumava fazer frequentes barulhos para perturbar o sossego da Sra. Elisabeth, inclusive foi multado diversas vezes por esse motivo. Faz constantes festas com som alto e há farta documentação a esse respeito. Inclusive, é importante destacar que o episódio do dia 18/10 ocorreu por volta das 3 horas da manhã, sendo que a Sra. Elisabeth, que é idosa e tem um filho especial, estava de roupão (ou seja, foi acordada), e reagiu após constantes e injustas provocações feitas pelo Sr. Eddy, que vestia roupas normais e passeava com seu animal de estimação em plena madrugada. Inclusive, a Sra. Elisabeth se recusou a ingressar no mesmo elevador que o Sr. Eddy em razão de todas as desavenças narradas (apenas por isso) e, diante disso, foi perseguida pelas escadarias do prédio. Por fim, urge ressaltar que o vídeo divulgado para incriminar a Sr. Elisabeth foi completamente editado, inclusive, para dar a impressão de falas racistas que jamais foram proferidas, o que restará comprovado no momento oportuno."