Eddy Jr. deixa apartamento após sofrer racismo e ameaça de morte

Após ser alvo de ataques racistas e ameaças de morte por parte de uma vizinha e do filho dela, o youtuber, músico e humorista Eddy Jr., de 28 anos, deixou temporariamente o condomínio onde vive na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (19).

“A minha vontade era não sair do meu apartamento, mas, infelizmente, tive de sair porque sofri ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim”, disse Eddy em entrevista ao 'Boa Tarde, São Paulo', da TV Band.

Racismo e ameaça de morte

Na última terça-feira (18), Eddy publicou um vídeo em que é atacado por uma vizinha, identificada como Elisabeth Morrone, ao tentar usar o mesmo elevador que ela. A mulher aparece o xingando de "macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso".

Segundo o artista, as imagens foram gravadas na noite da segunda-feira (17). "Cai fora. Não quero ficar com ele. Não vou [subir com ele]. Não quero”, diz a mulher a um funcionário do prédio. Em outro momento do vídeo, a mulher e o filho dela batem na porta de Eddy e fazem ameaças de morte contra ele.

Em entrevista à TV Globo, Eddy afirmou que sofre agressões verbais da família da vizinha desde abril, quando começaram reclamações por suposto barulho vindo do apartamento dele.

Polícia investiga o caso

A Polícia Civil de São Paulo investiga as denúncias feitas pelo humorista. Um Boletim de Ocorrência por ameaça e injúria foi registrado pelo 23º Distrito Policial, em Perdizes, também na zona oeste. Ainda na noite da quarta-feira (19), Eddy Jr. se pronunciou nas redes sociais afirmando que estava indo a uma delegacia, acompanhado de sua advogada, para prestar depoimento.

Eddy se pronunciou pelos stories do Instagram. O humorista tranquilizou os fãs e disse que está bem. Na legenda do vídeo, ele afirmou que está resolvendo o caso juridicamente e em breve deve dar mais notícias.

Legenda: Pronunciamento dr Eddy Jr. Foto: Reprodução/Instagram

"Passando aqui para agradecer as mensagens que vocês estão me enviando, obrigada pelo carinho, obrigada por todo o apoio. Eu tô bem, na verdade, eu já tava bem, como vocês viram, e continuo", disse.

"Agora tô indo lá na delegacia com a minha advogada, fazer depoimento e apareço com novidade aqui para vocês", finalizou Eddy, ao lado da advogada, em um carro.