Motorista de ônibus passa por cima de motocicleta após discussão no trânsito em SP; veja vídeo

Uma câmera de segurança gravou o momento em que um motorista de ônibus passa por cima de uma moto durante discussão em São Paulo, na tarde da última quarta-feira (19). O acidente ocorreu na Avenida Souza Campos, na Cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Nas imagens capturadas é possível ver o motorista do ônibus e o homem de moto, discutindo em meio ao trânsito. O motociclista não saiu ferido. As informações são do G1.

“O tipo de conduta demonstrada no vídeo é inaceitável e em desacordo com os padrões de qualidade e segurança de operação exigidos pela gestora", disse a a SPTtrans em comunicado. Confira o vídeo.