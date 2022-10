Humorista Eddy Jr. se pronuncia após ataques racistas e diz que vai prestar depoimento

O humorista Eddy Jr., que denunciou ter sido vítima de racismo por uma vizinha, se pronunciou nas redes sociais na noite desta quarta-feira (19). Ele afirmou que estava indo a uma delegacia, acompanhado de sua advogada, para prestar depoimento.

Eddy se pronunciou pelos stories do Instagram. O humorista tranquilizou os fãs e disse que está bem. Na legenda do vídeo, ele afirmou que está resolvendo o caso juridicamente e em breve deve dar mais notícias.

Legenda: Pronunciamento dr Eddy Jr. Foto: Reprodução/Instagram

"Passando aqui para agradecer as mensagens que vocês estão me enviando, obrigada pelo carinho, obrigada por todo o apoio. Eu tô bem, na verdade, eu já tava bem, como vocês viram, e continuo", disse.

"Agora tô indo lá na delegacia com a minha advogada, fazer depoimento e apareço com novidade aqui para vocês", finalizou Eddy, ao lado da advogada, em um carro.

Racismo no próprio condomínio

Na terça-feira (18), Eddy publicou um vídeo em que é atacado por uma vizinha ao tentar usar o mesmo elevador que ela. A mulher aparece o xingando de "macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso". Os dois moram em um condomínio na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Segundo o artista, as imagens foram gravadas na noite de segunda-feira (17). "Cai fora. Não quero ficar com ele. Não vou [subir com ele]. Não quero”, diz a mulher a um funcionário do prédio. Em outro momento do vídeo, a mulher e um familiar dela batem na porta de Eddy e fazem ameaças de morte contra ele.

A assessoria de Eddy afirmou ao portal g1 que ele precisou sair do prédio por conta das ameaças.

Em entrevista à TV Globo, Eddy afirmou que sofre agressões verbais da família da vizinha desde abril, quando começaram reclamações por suposto barulho vindo do apartamento dele.