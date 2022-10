Humorista Eddy Jr. é vitima de racismo por vizinha em condomínio; veja vídeo

O músico e humorista Eddy Jr. denunciou ter sido vítima de racismo ao tentar utilizar o elevador do condomínio onde vive, na Barra Funda, Zona Oeste da cidade de São Paulo. Em vídeo publicado pelo artista nas redes sociais nesta terça-feira (17), uma vizinha aparece o xingando de "macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso".

De acordo com Eddy, as imagens foram gravadas na última madrugada. A mulher se negou a subir no mesmo elevador que o jovem. "Cai fora. Não quero ficar com ele. Não vou [subir com ele]. Não quero”, diz ela a um funcionário do prédio.

Ainda nas imagens, a mulher profere várias outras ofensas contra o humorista: “cai fora, macaco”, “cai fora bandido” e “c*gão b*ndão” são alguns dos gritos dela.

Veja vídeo em que Eddy Jr. denuncia vizinha por racismo

Em entrevista à TV Globo, Eddy afirmou que sofre agressões verbais da família da vizinha desde abril, quando começaram reclamações por suposto barulho vindo do apartamento dele.

De acordo com o portal g1, a assessoria de Eddy afirma que ele precisou sair do prédio por conta de ameaças de morte. Ele ainda não registrou boletim de ocorrência, mas deve fazê-lo nesta quarta-feira (19).

Ainda conforme a publicação, o rapaz diz ter sofrido ameaças com faca feitas pelo filho da vizinha em setembro.

"Não sei descrever o sentimento que tô sentindo, venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar, vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil", escreveu Eddy no Instagram.