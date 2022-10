Luísa Sonza reconhece racismo estrutural em polêmica e pede desculpas à vítima

Luísa Sonza se pronunciou novamente nesta quarta-feira (5) sobre o processo judicial que está enfrentando e reconheceu que reproduziu racismo estrutural contra a advogada Isabel Macedo. "De maneira nenhuma foi a minha intenção", assinalou a cantora.

"Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural", escreveu Luísa em texto de retratação publicado nas redes sociais.

Ela explicou ainda que redigiu o texto junto a vítima e com sua autorização. "de uma maneira que ela se sentisse confortável". A cantora também publicou uma sequência de vídeos e pontuou que precisou "buscas entender tecnicamente e se aprofundar para entender que o processo não é sobre indenização, mas sobre o direito, o dever e o desespero de ser ouvida".

"Ainda, considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à Sra. Isabel", diz Luísa.

Cantora publicou vídeos sobre o processo:

Processo judicial

No último dia 19 de setembro, ela havia se pronunciado sobre a polêmica, afirmando enxergar uma "oportunidade para tentar ser melhor". Na ocasião ela pediu um tempo para resolver o caso e informou que ia "solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo"

Já no pronunciamento desta quarta, Sonza, que se afastou de algumas atividades e até adiou turnê para resolver o caso, conta que se encontrou pessoalmente com Isabel e resolveu tudo nos trâmites judiciais.

Ela também registrou, no texto, que a publicação feita em 2020, dois anos após o caso, onde ela negou as acusações e falou sobre seu caráter, não quis apontar Isabel como mentirosa. Luísa falou sobre outra postagem, de sua assessoria, que insinuava que a denúncia ocorria "em um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista".

"As referidas publicações foram em defesa às informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo. Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da Sra. Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade", pontuou.

Relembre o caso

A advogada Isabel Macedo, por meio de denúncia feita ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2019, afirmou ter sido maltratada por Luísa Sonza, que pediu um copo de água achando que ela trabalhava no local do show. O caso ocorreu no dia 22 de setembro de 2018 no restaurante da Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha.

"Ao ser informada de que a autora não era funcionária, a 1ª ré se mostrou visivelmente surpresa, levando a autora a crer que tal fato se deve aos seus traços raciais, razão pela qual registrou ocorrência junto à delegacia de polícia local, que não deu crédito a seu relato", diz um dos documentos da ação.

Acerca dos fatos narrados no processo, que ocorreram no dia 22/09/2018, no Restaurante da Pousada Zé Maria, eu reconheço qu a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção.

Leia nota de retratação de Luísa Sonza na íntegra:

Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural.

Venho também registrar que, na publicação do dia 07/09/2020, não quis me referir à Sra. Isabel como mentirosa, como também a minha assessoria não teve tal intenção na publicação do dia 18/09/2020.

As referidas publicações foram em defesa às informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo. Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da Sra. Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade.

Ainda, considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à Sra. Isabel.