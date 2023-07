Caso Isabela: principal suspeita do sumiço de menina desaparecida em SP é conhecida da mãe

A Polícia Civil informou que a principal suspeita do desaparecimento da menina Isabela, de 1 ano, é uma mulher conhecida pela mãe da criança como "Sandra". Ela teria levado a vítima em um carro na região de Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista, na última sexta-feira (30). A suspeita agora é procurada pela polícia. As informações são do portal g1.

"Talvez, em um primeiro momento, seja adoção ilegal, mas não é descartada a possibilidade de tráfico para qualquer outro fim", afirmou Marcel Druziani, do 11º DP, delegado responsável pelo caso.

Segundo a polícia, a mãe da criança trabalha vendendo balas na região de Santo Amaro e a suspeita se aproximou dela, oferecendo-lhe fraldas, alimentos e roupas.

Entenda o caso

Investigações apontam que as duas tinham combinado de se encontrar na sexta-feira (30). Segundo o delegado, Sandra pegou a criança no colo e ficou ao lado do irmão da menina, um garoto de 8 anos, enquanto a mãe atravessou a rua para comprar cigarros. Ao voltar, a menina havia desaparecido.

"O menino presenciou e disse que Sandra colocou a criança no carro. Dentro do carro havia outra mulher num carro prata e um senhor careca", disse o delegado. Ainda segundo o agente, Sandra teria oferecido dinheiro para que a mãe desse a criança, mas a mãe nunca aceitou.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou, por meio de nota, que as polícias Civil e Militar estão em diligências "para encontrar uma menina, de 1 ano, que foi levada por suspeitos em um Celta Sedan na cor cinza, desde a noite desta sexta-feira (30).