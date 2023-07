Jovem é encontrada morta com travesseiro sobre o rosto em SP

A recrutadora Dallliene de Cássia Brito Pereira, de 22 anos, foi encontrada morta, nua, com um travesseiro sobre o rosto, deitada em sua cama, no 9º andar de um edifício em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O crime, que ocorreu por volta das 21h de sexta-feira (30), está sendo investigado como homicídio qualificado por asfixia. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, vizinhos e uma amiga com a qual a vítima dividia o apartamento afirmaram, em depoimento, terem ouvido sons do apartamento instantes antes de o corpo de Dalliene ser encontrado sem vida

Em material apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, é possível ouvir uma voz feminina dizendo “me solta” e “socorro”, “além do som da cama” rangendo, configurando-se “eventual crime de estupro”.

Em torno das 6h, um morador do prédio afirmou ter percebido uma movimentação no apartamento e ouvido “a porta se fechando”. No entanto, câmeras de segurança não registraram a entrada de qualquer suspeito no condomínio.

A colega, identificada como Brunna, teria sido a última pessoa a ver a vítima, quando ela voltou para casa ainda na sexta.

Chave do apartamento

Segundo a amiga da vítima, havia somente uma chave, que era usada pelas duas para acessar o apartamento e foi encontrada na tranca, na parte de dentro do imóvel, que estava fechado. Por haver apenas uma chave, elas tinham o costume de deixar a porta destrancada.

Ao retornar para casa, por volta das 5h, Brunna afirmou ter tocado a campainha insistentemente e mandado mensagens para a amiga, mas não recebeu retorno. “Mesmo enquanto batia na porta, o barulho da cama continuava”, disse ela à polícia.

Ela pediu ajuda ao zelador do condomínio e acionou a Polícia Militar. Os agentes arrombaram a porta apartamento e encontraram Dalliene já morta, com um travesseiro sobre o rosto, e hematomas em ambos os punhos.

Além disso, também foram apreendidos dois celulares e drogas no quarto da jovem. Agentes de segurança realizaram uma perícia para auxiliar nas investigações sobre o caso.