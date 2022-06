Carlos Baldassari registrou momento que percebe que filho é vítima de acidente; VEJA VÍDEO

O jornalista Carlos Alberto Baldassari, que descobriu que o filho morreu, enquanto realizava uma reportagem sobre um acidente em Araraquara, Interior de São Paulo, nessa quarta-feira (8), gravou o momento em que verificou que a vítima se tratava de Tiago Cequeto Baldassari, de 32 anos.

O comunicador realizava uma transmissão ao vivo para o canal de notícias que mantém em uma rede social, quando percebeu que o corpo era o próprio herdeiro.

A Polícia Civil deve investigar as causas da colisão entre o carro conduzido por Thiago e um caminhão, registrada na SP-255. Uma das hipóteses é que o motorista do veículo menor tenha sofrido um mal súbito.

'Que acidente feio'

Na transmissão ao vivo, o jornalista descreve a colisão na rodovia e demonstra surpresa com a gravidade do caso: "Minha Nossa Senhora da Aparecida, que acidente feio", disse.

Ao se aproximar do carro e do corpo, que está coberto por uma proteção prateada, ele reconhece que o automóvel era o do filho, mas não menciona a informação. Em seguida, ele se despede e encerra a live.

"É essa a situação aqui, a gente vai continuar acompanhando e a gente volta a qualquer momento, vou pegar mais dados, tá bom? E a gente volta a qualquer momento. A situação está realmente muito complicada e a gente volta daqui a pouquinho", afirma emocionado.

Mas, ao abaixar a câmera, é possível ouvir ele conversando com outra pessoa. "Deixa eu ligar para a mãe dele, a mulher dele está grávida", detalha. Logo após, o outro comunicador questiona: "É o seu filho que faz programa com você?" e Carlos Alberto Baldassari confirma.

Era comum que Tiago participasse dos programas no canal do pai.

Minutos depois, o jornalista inicia outra transmissão ao vivo em que informa que a vítima se trata do próprio filho.

“Vida de repórter é isso. Muitas pessoas talvez não entendam o momento que estamos vivendo aqui na rodovia”, afirmou. “Se segurem, porque vou dizer quem é o condutor que perdeu a vida no acidente aqui. É meu filho, o Thiago.”

"Infelizmente, neste mundo que a gente vive, da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares. Infelizmente, hoje, é o meu filho. Então, a gente perde o Thiago. E que Deus o receba de braços abertos. Um menino bom, de bom coração, que acabou se envolvendo nesse acidente", disse, emocionado.

Thiago era o filho mais velho do profissional, que tem mais de 43 anos de carreira.

Intuição

Em entrevista ao portal g1, Carlos Alberto Baldassari relatou que se dirigiu ao acidente pressentindo algo negativo.

"Ele [Tiago] usava muito esse trecho [da rodovia]. A hora que eu estava indo para o local, eu me senti muito mal, estava com uma intuição muito ruim dentro de mim. Eu conversei com o rapaz que estava junto comigo, que a gente ia fazer um programa de estúdio, e falei: 'só espero que não seja o meu filho, pelo amor de Deus'. Do nada. Eu vou para tudo quanto é acidente, mas hoje eu tive esse sentimento. Coisa que nunca tive em lugar nenhum", afirmou.

O filho era o mais velho do jornalista e deixou uma esposa grávida e uma filha de 8 anos. O corpo da vítima será velado nesta quinta-feira (9), das 6h às 7h30 somente para os familiares, e, a partir das 7h30, até às 10h, será aberto ao público no Memorial Sinsef (Av. Espanha, 1206). Segundo a publicação, o corpo será enterrado no Cemitério São Bento.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste