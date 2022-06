Jornalista descobre que vítima de acidente é o próprio filho no Interior de São Paulo

Enquanto cobria um acidente automobilístico em Araraquara, Interior de São Paulo, nesta quarta-feira (8), o jornalista Carlos Alberto Baldassari descobriu que o próprio filho morreu na ocasião.

Thiago Cequeto Baldassari, de 31 anos, conduzia um veículo que invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão na rodovia SP-255.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender o caso, mas, ao chegarem ao local do acidente, já encontraram o homem sem vida.

Carlos Alberto Baldassari mantém um canal de conteúdo jornalístico, chamado "Balda News", em que realiza a cobertura de acidentes na região através das redes sociais. Nesta quarta-feira, ao apurar o caso registrado na SP-255, o profissional se deparou com o carro do filho. Ele estava em uma transmissão ao vivo quando percebeu o fato.

Legenda: Vítima deixou a esposa grávida de três meses Foto: reprodução/redes sociais

Na gravação, é possível observar que ele fica visivelmente ofegante e em silêncio. Em seguida, ele se distancia no acidente e encerra a live. Antes de desligar a câmera é possível ouví-lo dizer: "Preciso ligar para a mãe dele. A mulher dele está grávida!”.

Momentos depois, Carlos Alberto Baldassari realiza outra transmissão e confirma que a vítima se trata do próprio filho.

“Vida de repórter é isso. Muitas pessoas talvez não entendam o momento que estamos vivendo aqui na rodovia”, afirmou. “Se segurem, porque vou dizer quem é o condutor que perdeu a vida no acidente aqui. É meu filho, o Thiago.”

Era comum que a vítima participasse dos programas do pai no canal. Thiago Cequeto Baldassari deixou a esposa grávida de três meses.

"Infelizmente, neste mundo que a gente vive, da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares. Infelizmente, hoje, é o meu filho. Então, a gente perde o Thiago. E que Deus o receba de braços abertos. Um menino bom, de bom coração, que acabou se envolvendo nesse acidente", disse, emocionado.

