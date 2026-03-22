Capivara agredida na Ilha do Governador apresenta melhora no quadro de saúde

A capivara agredida por um grupo de homens na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, apresentou melhora ao longo da madrugada deste domingo (22), o Núcleo Veterinário de Vargem Grande, onde o animal está internado.

De acordo com o g1, o veterinário Jeferson Pires, responsável pelo acompanhamento do animal, ele passou a noite “evoluindo de maneira muito positiva” após receber os primeiros atendimentos ainda no sábado (21).

“Ela passou a madrugada bem, evoluindo de maneira muito positiva”, afirmou. Segundo o profissional, o bicho está mais alerta, consegue ficar de pé e reage a aproximações.

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O veterinário relatou que a capivara precisou ser sedada para a realização dos procedimentos, já que, apesar do estado grave, reagia às tentativas de tratamento.

“A gente percebeu que ele estava com traumatismo craniano. Ele tem vários edemas em cabeça, tinha sangramento nasal também, e apresentava um quadro neurológico sugestivo”, disse Jeferson.

Apesar da evolução positiva, a equipe médica ressalta que o estado de saúde ainda exige atenção, pois ainda há riscos de o quadro clínico piorar.

O que aconteceu?

O caso de violência aconteceu na madrugada de sábado (21), na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, na capital fluminense.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o animal foi perseguido e atingido com pedaços de pau por um grupo de pessoas.

Após o ocorrido, a Polícia Civil efetuou a prisão de seis homens e a apreensão de dois adolescentes suspeitos de participarem do ataque.

Conforme a investigação policial, todos os envolvidos são moradores da comunidade do Guarabu.

Os adultos responderão pelos crimes de maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes envolvidos responderão por atos infracionais equivalentes aos mesmos crimes.