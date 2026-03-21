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Polícia prende seis homens e dois adolescentes por ataque contra capivara no Rio de Janeiro

O caso gerou comoção por conta da crueldade contra o animal, que sobreviveu, mas está em estado grave.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:32)
País
Policial civil conduz suspeitos para o interior de uma delegacia. Os criminosos estão com a cabeça coberta por camisetas.
Legenda: A Polícia Civil capturou os suspeitos horas após o crime.
Foto: Divulgação/PCRJ.

Policiais civis do Rio de Janeiro capturaram, neste sábado (6), seis homens e dois adolescentes. Eles são suspeitos de terem praticado agressões, durante a madrugada, contra uma capivara na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança do local, o que facilitou a busca dos responsáveis pelo crime.

Eles foram localizados e capturados na comunidade do Guarabu.

Os adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores, já os adolescentes irão responder por atos infracionais análogos aos crimes dos adultos.

Imagens de uma câmera de segurança mostram homens armados com paus cercando a capivara para atacá-la.
Legenda: O crime ocorreu na madrugada deste sábado (21).
Foto: Divulgação.

De acordo com informações colhidas pelo g1 com a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a capivara sobreviveu, mas está em estado grave, com diagnóstico de traumatismo craniano. Ela foi encontrada cambaleando em um terreno baldio. 

Capivara parada diante de muro com ferimentos pelo corpo.
Legenda: O animal foi resgatado, mas está em estado grave.
Foto: Divulgação.

Poucos antes do crime, o animal foi registrado caminhando pela rua. Em seguida, o grupo de suspeitos cercou o bicho e começam os ataques com pedaços de madeira — alguns deles com pregos para machucar de forma mais contundente.

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