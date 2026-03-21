Polícia prende seis homens e dois adolescentes por ataque contra capivara no Rio de Janeiro

Policiais civis do Rio de Janeiro capturaram, neste sábado (6), seis homens e dois adolescentes. Eles são suspeitos de terem praticado agressões, durante a madrugada, contra uma capivara na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança do local, o que facilitou a busca dos responsáveis pelo crime.

Eles foram localizados e capturados na comunidade do Guarabu.

Os adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores, já os adolescentes irão responder por atos infracionais análogos aos crimes dos adultos.

Legenda: O crime ocorreu na madrugada deste sábado (21). Foto: Divulgação.

De acordo com informações colhidas pelo g1 com a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a capivara sobreviveu, mas está em estado grave, com diagnóstico de traumatismo craniano. Ela foi encontrada cambaleando em um terreno baldio.

Legenda: O animal foi resgatado, mas está em estado grave. Foto: Divulgação.

Poucos antes do crime, o animal foi registrado caminhando pela rua. Em seguida, o grupo de suspeitos cercou o bicho e começam os ataques com pedaços de madeira — alguns deles com pregos para machucar de forma mais contundente.