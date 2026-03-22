Cachorro vítima de ataque com líquido quente em Goiás tem infecção generalizada
Segundo veterinária, animal apresentou piora no quadro clínico e luta pela vida.
O cão comunitário Johnny, vítima de um ataque com um líquido quente enquanto dormia em uma calçada, em Goiânia, apresentou piora no quadro clínico e enfrenta uma infecção generalizada.
A última atualização do estado de saúde do bicho foi divulgada na sexta-feira (20), conforme o g1.
A médica veterinária Ana Paula Freires detalhou que o animal teve oscilações ao longo do dia e chegou a apresentar melhora. Porém, depois ele descompensou e precisou ser colocado no oxigênio.
Os exames realizados identificaram uma infecção bacteriana severa, que evoluiu para um quadro de sepse.
“Infelizmente o risco de óbito dele aumentou e hoje a gente ficou muito preocupada com a condição que ele apresentou”, afirmou.
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Apesar disso, a profissional relatou que Johnny voltou a comer e beber água após ser estabilizado. Agora, ele segue sob monitoramento constante.
Relembre o que aconteceu
O crime aconteceu no dia 5 de março, na capital goiana. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o cachorro está deitado na calçada quando uma mulher se aproxima e joga o líquido quente sobre ele. O animal foge gritando.
Uma moradora suspeita de cometer o crime chegou a negar a agressão inicialmente, mas depois confessou ter jogado o líquido, segundo a defesa, que afirmou que ela está arrependida.
A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e duas testemunhas já foram ouvidas, segundo a delegada Simelli Lemes, designada para a ocorrência.
Conforme Lemes, os depoimentos colhidos ajudaram a esclarecer a possível substância utilizada e a dinâmica do crime.
A investigação agora segue com a oitiva da suspeita e de outras possíveis testemunhas antes do envio do inquérito ao Judiciário.