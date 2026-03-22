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Cachorro vítima de ataque com líquido quente em Goiás tem infecção generalizada

Segundo veterinária, animal apresentou piora no quadro clínico e luta pela vida.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto do cão Jhonny.
Legenda: Exames identificaram nfecção bacteriana severa, que evoluiu para um quadro de sepse.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cão comunitário Johnny, vítima de um ataque com um líquido quente enquanto dormia em uma calçada, em Goiânia, apresentou piora no quadro clínico e enfrenta uma infecção generalizada. 

A última atualização do estado de saúde do bicho foi divulgada na sexta-feira (20), conforme o g1. 

A médica veterinária Ana Paula Freires detalhou que o animal teve oscilações ao longo do dia e chegou a apresentar melhora. Porém, depois ele descompensou e precisou ser colocado no oxigênio.

Os exames realizados identificaram uma infecção bacteriana severa, que evoluiu para um quadro de sepse.

“Infelizmente o risco de óbito dele aumentou e hoje a gente ficou muito preocupada com a condição que ele apresentou”, afirmou.

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Apesar disso, a profissional relatou que Johnny voltou a comer e beber água após ser estabilizado. Agora, ele segue sob monitoramento constante.

Relembre o que aconteceu

O crime aconteceu no dia 5 de março, na capital goiana. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o cachorro está deitado na calçada quando uma mulher se aproxima e joga o líquido quente sobre ele. O animal foge gritando. 

Uma moradora suspeita de cometer o crime chegou a negar a agressão inicialmente, mas depois confessou ter jogado o líquido, segundo a defesa, que afirmou que ela está arrependida.

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e duas testemunhas já foram ouvidas, segundo a delegada Simelli Lemes, designada para a ocorrência. 

Conforme Lemes, os depoimentos colhidos ajudaram a esclarecer a possível substância utilizada e a dinâmica do crime.

A investigação agora segue com a oitiva da suspeita e de outras possíveis testemunhas antes do envio do inquérito ao Judiciário.

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