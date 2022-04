Bancário compra iPhone de R$ 9 mil e recebe duas caixas de creme de leite no Mato Grosso do Sul

Um bancário de 51 anos comprou um iPhone pela internet e recebeu duas caixas de creme de leite ao invés do aparelho adquirido no valor de R$ 9 mil. O caso ocorreu na quarta-feira (20), no Mato Grosso do Sul.

Ao G1, o homem contou que o produto chegou atrasado. Já na entrega, feita no próprio local de trabalho, ele estranhou o peso da caixa e ao abri-la constatou o erro. O bancário disse que os colegas riram da situação.

"Todos estavam esperando. Eu falei para todos que estava comprando um celular novo. Quando abri a caixa, todos deram risada da minha situação. Até eu achei muito cômico", frisou.

Apesar do constrangimento, o bancário confirmou que já conseguiu retorno do site onde o iPhone foi comprado.

"A empresa percebeu o erro, culpou a transportadora e disse que vai enviar o aparelho correto. Eles se manifestaram rápido e disseram que vão dar outro aparelho".