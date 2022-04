Morre menina que sofreu acidente com carro alegórico no Rio

A menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira (22) no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela estava internada desde a madrugada de quinta-feira, após ser imprensada por um carro alegórico no carnaval do Rio de Janeiro.



O acidente ocorreu no primeiro dia de desfiles. A menina subiu no carro alegórico da escola de samba 'Em Cima da Hora' na saída do Sambódromo, na Rua Frei Caneca, enquanto a mãe observava a passagem de outras agremiações na avenida.

Naquele instante, o veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas entre a alegoria e um poste.



Raquel foi socorrida em um posto médico montado na Marquês de Sapucaí e, depois, foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ela passou por uma cirurgia que durou cerca de 7 horas e precisou ter a perna amputada.



Durante o procedimento, a menina sofreu uma parada cardiorrespiratória, que foi revertida pelos médicos. Apesar disso, seu quadro de saúde permaneceu gravíssimo.