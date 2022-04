Aviso de trânsito é escrito incorretamente no Interior de São Paulo e viraliza na web

A imagem de um aviso de trânsito escrito erradamente, em uma rua no Interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais nessa quinta-feira (21). Em vez de dizer "PARE", a advertência foi pintada no asfalto antes de uma faixa de pedestre como "RAPE". A Prefeitura de Eldorado informou que já fez a correção do erro de português, conforme o portal G1.

A palavra escrita com a grafia incorreta foi feita na esquina da Avenida Caraitá com a Avenida Dr. Nuno Silva, no Centro da cidade, e é uma das mais movimentadas no município, conforme a publicação.

Segundo a prefeitura, a Coordenadoria de Trânsito de Eldorado realizou diversas ações de sinalização durante a quinta-feira, devido à redução do fluxo causado pelo feriado nacional de Tiradentes. Ao finalizar a pintura da faixa de pedestre na via, foi notado a falha ortográfica. Em nota ao G1, a administração declarou que, após verificar o erro, a palavra foi consertada.

Legenda: Aviso foi alterado após verificação do erro Foto: divulgação/Prefeitura de Eldorado

Ainda conforme o portal, usuários das redes sociais reclamaram e fizeram memes sobre o equívoco na escrita do termo. "Algo de errado não está certo", brincou um dos internautas. "Coisas que só acontecem em Eldorado", comentou um morador. "Quem fez essa lambança estava pensando no feriado", declarou outro usuário.

