Veja quem são as vítimas do desabamento de prédio no Espírito Santo

Apenas uma das quatro vítimas do desabamento de um prédio de três andares em Vila Velha, no Espírito Santo, foi retirada com vida dos escombros. Morreram na tragédia, uma mulher, uma adolescente e um idoso, o último a ser localizado na madrugada desta sexta-feira (22).

Eduardo Cardoso, de 68 anos, a filha Camila Morassuti Cardoso, 36, e a neta Sabrina Morassuti, 15, não resistiram aos ferimentos causados pelo desmoronamento do imóvel.

Durante as buscas já encerradas, somente Larissa Morassuti, outra filha de Eduardo, foi encontrada viva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a conduziu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), onde ela está internada com escoriações.

O desmoronamento do prédio ocorreu no início da manhã dessa quinta-feira (21). As causas do acidente são desconhecidas.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), chegou a se manifestar nas redes sociais, afirmando que estava torcendo pelo resgate com vida das vítimas.

"Nosso comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, está coordenando os trabalhos, juntamente com outros colaboradores para que o resultado seja o mais favorável possível".