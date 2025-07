Associação dos Detrans reage a projeto de mudança sobre obrigatoriedade de autoescolas e pede debate

A Associação Nacional dos Detrans (AND) se pronunciou, nesta terça-feira (28), após anúncio de um projeto do Ministério dos Transportes com a intenção de acabar com a obrigatoriedade da formação em autoescola para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A entidade informou que está acompanhando a situação de perto e reconheceu que os preços são um problema, mas pediu cautela na decisão.

Em resposta ao jornal O Globo, a AND contou que está atuando em conjunto com os presidentes de todos os Departamentos Estaduais de Trânsito com o intuito de se reunir com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e com o ministro Renan Filho.

Segundo a AND, as alternativas mais acessíveis devem ser buscadas, mas sem comprometer o processo de aprendizagem de futuros condutores.

Veja também País Brasil sai do Mapa da Fome, diz ONU PontoPoder PF investiga desvio de emendas parlamentares destinadas a eventos de esportes digitais

"Em um país que ainda registra altos índices de condutores não habilitados, é fundamental que qualquer mudança preserve e reforce a qualidade da formação dos motoristas", informou a associação ao jornal O Globo.

A formação, aponta a AND, deve priorizar a segurança, sendo "tratada como prioridade absoluta em qualquer política pública relacionada à mobilidade", conforme declaração do presidente da entidade.

Entenda o projeto

O ministro dos Transportes, Renan Filho, apontou que o Governo Lula (PT) estuda o fim da obrigatoriedade da autoescola para obtenção da carteira de motorista. Segundo ele, essa é uma possibilidade de redução de custos e exigências para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A proposta ainda deve ser enviada para análise, mas se for aprovada deve possibilitar aos candidatos o aprendizado da direção por outros meios, sem que estejam obrigatoriamente ligados às autoescolas.

Assim, o candidato poderá decidir de quantas horas de aula precisa para fazer a prova, escolhendo uma autoescola ou um instrutor autônomo credenciado.