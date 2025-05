Após registro de neve, temperatura deve cair ainda mais no Sul nesta sexta-feira (30)

Após registro de neve nos municípios de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina, a temperatura deve cair ainda mais no Sul do País nesta sexta-feira (30), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O instituto informou que os termômetros devem oscilar entre 1 °C e -5 °C, o que pode favorecer a ocorrência de geada ampla nos estados da região.

Áreas do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do sul de Goiás, do Triângulo e do sul de Minas Gerais também devem ser afetadas pela condição meteorológica, ainda que forma localizada e menos intensa.

O instituto já havia informado sobre a chegada da friagem desde o início da semana, com avisos para declínio de temperatura e a probabilidade de neve nas áreas mais elevadas da Serra Gaúcha e catarinense.

Conforme o Inmet, outros municípios do Rio Grande do Sul, principalmente na área serrana, registraram temperaturas baixas na quinta-feira (29).

Neve no Brasil

Ainda segundo o órgão de meteorologia, o fenômeno da neve no Brasil ocorreu devido à combinação de uma intensa massa de ar frio de origem polar com a umidade disponível na região, criando as condições ideais para a formação dos flocos de neve.

Durante a friagem na quinta-feira (29), as temperaturas permaneceram abaixo de 2 °C nas primeiras horas do dia, com valores chegando a 0 °C na estação meteorológica de São José dos Ausentes, às 9h. Devido à condição meteorológica, houve congelamento da umidade nas nuvens, fazendo com que os flocos de neve caíssem no solo.

Moradores e visitantes registraram, nas redes sociais, a chegada da neve, que se acumulou levemente sobre telhados, vegetação e veículos.

Embora não tão comum no Brasil, a neve ocorre com mais frequência nas regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, principalmente devido ao avanço de massas de ar de origem polar, que costumam ser mais intensas.