Acidente com van de time de remo deixa nove mortos no Paraná

Um acidente envolvendo três veículos, entre eles uma carreta contêiner, deixou nove pessoas mortas em Guaratuba, no Paraná, na noite deste domingo (20). Todos os mortos estavam em uma van que transportava uma equipe adolescente de remo. O grupo havia participado do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo e voltava para casa, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Os veículos trafegavam no km 665 da BR-376 quando a carreta perdeu os freios e colidiu na traseira da van, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o impacto, a van bateu em outro carro, rodou na rodovia e, em seguida, foi arrastada para fora da pista pelo caminhão, que tombou sobre ela.

O motorista da van, sete atletas adolescentes de remo e o treinador deles morreram. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Um adolescente de 17 anos foi resgatado e levado com o motorista da carreta para um hospital em Joinville, em Santa Catarina. O veículo de passeio estava com um ocupante, que não se feriu.

As equipes aguardam a chegada de um guindaste para içar a carreta com o contêiner para a retirada dos corpos. "Já foi possível localizar seis corpos, porém ainda não é possível para as equipes de resgate acessarem completamente a van, pois está prensada sob a carreta", disse a PRF. Os corpos serão encaminhados para o IML em Curitiba, no Paraná.

Veja também País Paciente infectado por HIV durante transplante é internado no RJ País Funcionário de bar grava vídeo racista e é demitido após caso viralizar; ele era foragido da Justiça

Eduardo Leite se pronuncia

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a tragédia. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande do Sul ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse Leite.

O governador afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas.