Paciente infectado por HIV durante transplante é internado no RJ

Um dos seis pacientes infectados por HIV durante transplante no Rio de Janeiro foi internado, conforme informou ao portal g1 a Secretaria Estadual da Saúde. A pessoa foi levada e internada no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O órgão informou que não vai se manifestar sobre a internação.

Além do atendimento de emergência, a Secretaria da Saúde do Rio disse que os pacientes infectados e os parentes estão recebendo apoio ambulatorial e psicológico.

Prisão de coordenadora técnica

Nesse domingo (20), a Polícia Civil prendeu a funcionária suspeita de emitir laudos falsos que contaminaram por HIV os pacientes transplantados.

Adriana Vargas dos Anjos, que foi apontada por outros funcionários como a responsável pela quebra do protocolo que diminuiu o rigor dos órgãos doados, foi presa por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Conforme apuração policial, ela mudou a checagem diária de antígenos para uma frequência semanal para maximizar os lucros do negócio.

A Polícia também cumpriu um mandado de busca contra Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, sócio do laboratório e primo do deputado federal e ex-secretário de Saúde do Rio Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Doutor Luizinho (Progressistas).

Além de Adriana, já foram presos Walter Vieira, sócio do laboratório; Ivanilson Fernandes dos Santos e Cleber de Oliveira dos Santos, técnicos do laboratório; e Jacqueline Iris Bacellar de Assis, funcionária da empresa.

Papel da Adriana no crime

Adriana Vargas dos Anjos era coordenadora do laboratório PCS LAB Seleme. Durante depoimento, ela afirmou que supervisionava os técnicos e negou modificações nos protocolos de qualidade. Ela foi contratada em janeiro de 2023, mês em que os testes fraudados foram feitos.