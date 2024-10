Coordenadora técnica de laboratório do caso de transplantes dos órgãos com HIV é presa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã deste domingo (20), a funcionária suspeita de emitir laudos falsos que contaminaram por HIV pacientes transplantados. As informações são do jornal O Globo.

Adriana Vargas dos Anjos, que foi apontada por outros funcionários como a responsável pela quebra do protocolo que diminuiu o rigor dos órgãos doados, foi presa por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Conforme apuração policial, ela mudou a checagem diária de antígenos para uma frequência semanal para maximizar os lucros do negócio.

A polícia também cumpriu um mandado de busca contra Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, sócio do laboratório que é primo do deputado federal e ex-secretário de Saúde do Rio Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Doutor Luizinho (Progressistas).

Além de Adriana, já foram presos Walter Vieira, sócio do laboratório; Ivanilson Fernandes dos Santos e Cleber de Oliveira dos Santos, técnicos do laboratório; e Jacqueline Iris Bacellar de Assis, funcionária da empresa.

Papel da Adriana no crime

Adriana Vargas dos Anjos era coordenadora o laboratório PCS LAB Seleme. Durante depoimento, ela afirmou que supervisionava os técnicos e negou modificações nos protocolos de qualidade.

Ela foi contratada em janeiro de 2023,mês em que os testes fraudados foram feitos.