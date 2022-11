Vídeo em que enfermeira canta junto com paciente em hospital nos EUA viraliza

Um vídeo no qual uma enfermeira canta junto a uma paciente em hospital nos Estados Unidos viralizou. As duas cantam a música Put Your Records On, da cantora britânica Corinne Bailey Rae, em um dos corredores de uma unidade hospitalar de Nova York enquanto esperam por tratamento.

A página Majicallynews postou o vídeo no Instagram com a legenda "Apenas uma enfermeira e uma paciente curando uma a outra por meio da música". As imagens já haviam sido visualizadas mais de 122 mil vezes.

Muitas pessoas aproveitaram para comentar o vídeo e falar sobre a emoção que sentiram assistindo. Um dos usuários disse que os olhos "encheram de lágrimas": "Eu amo isso". Outra usuário comentou que sentiu "arrepios e lágrimas" ao assistir.

