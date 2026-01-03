Venezuelanos no exterior comemoram captura de Nicolás Maduro; veja fotos

Cidadãos venezuelanos que vivem em Santiago, capital do Chile, e na Flórida, nos Estados Unidos, foram às ruas das cidades para manifestar apoio à intervenção militar dos EUA na Venezuela, neste sábado (3).

Centenas de pessoas vestindo camisetas e carregando bandeiras estampadas com a bandeira do país sul-americano ocuparam as vias chilenas, dançando e celebrando a captura do ditador Nicolás Maduro e da esposa, Cilia Flores.

O Chile é um dos países da América do Sul com maior concentração de venezuelanos fugidos do colapso econômico e dos conflitos na região.

Legenda: Venezuelana em Santiago, no Chile, se manifesta a favor da captura de Nicolás Maduro. Foto: Javier Torres/AFP.

Já nos EUA, os cidadãos venezuelanos comemoram ao som do hino nacional do país natal.

O ataque a bombas estadunidense em Caracas, capital da Venezuela, na manhã deste sábado (3), é classificado por autoridades internacionais como um descumprimento à Carta das Nações Unidas.

Segundo o documento, qualquer intervenção militar estrangeira com uso de força deve ser autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, o que não aconteceu no episódio atual.

Veja imagens da comemoração de venezuelanos

Foto: Javier Torres/AFP.

Legenda: Chile é um dos países da América do Sul com mais cidadãos venezuelanos. Foto: Javier Torres/AFP.

Legenda: Manifestantes em ruas chilenas comemoram captura de Maduro e da esposa. Foto: Javier Torres/AFP.