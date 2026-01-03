Venezuelanos no exterior comemoram captura de Nicolás Maduro; veja fotos
Manifestantes ocupam as vias do Chile e dos EUA em apoio às ações militares no país natal.
Cidadãos venezuelanos que vivem em Santiago, capital do Chile, e na Flórida, nos Estados Unidos, foram às ruas das cidades para manifestar apoio à intervenção militar dos EUA na Venezuela, neste sábado (3).
Centenas de pessoas vestindo camisetas e carregando bandeiras estampadas com a bandeira do país sul-americano ocuparam as vias chilenas, dançando e celebrando a captura do ditador Nicolás Maduro e da esposa, Cilia Flores.
O Chile é um dos países da América do Sul com maior concentração de venezuelanos fugidos do colapso econômico e dos conflitos na região.
Já nos EUA, os cidadãos venezuelanos comemoram ao som do hino nacional do país natal.
O ataque a bombas estadunidense em Caracas, capital da Venezuela, na manhã deste sábado (3), é classificado por autoridades internacionais como um descumprimento à Carta das Nações Unidas.
Segundo o documento, qualquer intervenção militar estrangeira com uso de força deve ser autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, o que não aconteceu no episódio atual.
