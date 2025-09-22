Diário do Nordeste
Veja como rezar a Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus

Programação especial reúne oração, bênção das rosas e veneração da relíquia

Nathália Paula Braga* nathalia.braga@svm.com.br
Imagem Santa Teresinha do Menino Jesus, segurando rosas.
Legenda: Imagem da Santa Teresinha do Menino Jesus.
Foto: Pedro Emanuel Pereira/shutterstock.

Começa nesta segunda-feira (22) a Novena das Rosas, em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus. Fiéis são convidados a participar da tradição de oração, que se estende até o próximo dia (30).

Saiba rezar a novena 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de Vossa serva Teresa do Menino Jesus durante os 24 anos que passou na Terra.

Pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente Vos peço – fazer o pedido –, se for conforme a Vossa Santíssima vontade e para salvação de minha alma.

Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo, mais uma vez, sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida".

Rezar, em seguida, 24 vezes: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no principio agora e sempre. Amém.

Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós!

