Veja como rezar a Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus

Começa nesta segunda-feira (22) a Novena das Rosas, em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus. Fiéis são convidados a participar da tradição de oração, que se estende até o próximo dia (30).

Saiba rezar a novena

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de Vossa serva Teresa do Menino Jesus durante os 24 anos que passou na Terra.

Pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente Vos peço – fazer o pedido –, se for conforme a Vossa Santíssima vontade e para salvação de minha alma.

Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo, mais uma vez, sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida".

Rezar, em seguida, 24 vezes: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no principio agora e sempre. Amém.

Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós!

Fiéis poderão participar de programação especial e venerar a relíquia da santa

Instituições católicas também prepararam celebrações em honra a Santa Teresinha. A Comunidade Canção Nova, no bairro Aldeota, em Fortaleza, terá programação especial: no próximo dia 1º de outubro, haverá missa e bênção das rosas.

Já no dia 2 de outubro, à tarde, estão previstos terços, colocações, momento de veneração e a recepção da relíquia de Santa Teresinha, que ficará exposta para os devotos.

Quem foi Santa Teresinha

Nascida na França em 1873, Teresa Martin ingressou no Carmelo de Lisieux ainda jovem. Viveu apenas 24 anos, mas sua fé, marcada pelo que chamou de “pequeno caminho” a busca da santidade nas coisas simples do dia a dia, se espalhou rapidamente após sua morte em 1897. Declarada doutora da Igreja por São João Paulo II, é hoje uma das santas mais populares do catolicismo.

Milagres atribuídos à Santa

Diversos relatos históricos descrevem graças alcançadas por meio da devoção a Santa Teresinha. Entre os testemunhos estão curas inexplicáveis, conversões inesperadas e sinais místicos. Esses acontecimentos foram fundamentais para sua canonização em 1925. Até hoje, a “chuva de rosas” é lembrada por devotos que afirmam ter recebido flores como resposta às suas preces.

Veja livros e filmes relacionados à Santa Teresinha

“História de uma Alma” – autobiografia escrita pela própria santa, considerada leitura essencial.



– autobiografia escrita pela própria santa, considerada leitura essencial. “Santa Teresinha: uma chuva de rosas” , de Pe. Gabriel de Santa Maria Madalena – estudo espiritual sobre sua vida.



, de Pe. Gabriel de Santa Maria Madalena – estudo espiritual sobre sua vida. Filme “Teresa de Lisieux” (1986) – retrata sua trajetória e vocação.



– retrata sua trajetória e vocação. Filme “A História de uma Alma” (2010) – baseado em seus escritos e testemunhos.

