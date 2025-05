Teto da Torre do Tambor, na China, desaba 15 meses após reforma; veja vídeo

Uma parte do telhado da Torre do Tambor de Mingzhongdu, um dos monumentos mais importantes da China, desabou, na última segunda-feira (19). As imagens do acontecimento só foram divulgadas nessa terça-feira (20) e surpreenderam usuários nas redes sociais. Segundo a imprensa do País, ninguém ficou ferido.

A torre fica localizada no Condado de Fengyang, na cidade de Chuzhou. Nos vídeos, é possível ver turistas se afastando da estrutura após o início do desabamento. O registro também mostra a cortina de fumaça e destroços criada a partir do desabamento.

Uma testemunha relatou ao jornal Beijing News que estava em uma loja quando viu as telhas da torre caírem. “Se fosse um pouco mais tarde, haveria muitas crianças saindo para brincar depois do jantar”, alertou.

Investigações

Uma reportagem da agência de notícias Reuters informa que as autoridades locais já investigam as causas do desabamento. As possíveis hipóteses levantadas até o momento citam desgaste natural, problemas na construção ou falha na manutenção.

Há 15 meses, em março de 2024, o teto da Torre de Tambor passou por uma restauração completa. O valor da obra é estipulado em 3,41 milhões de yuans (cerca de R$ 2,68 milhões).

Construída há quase 600 anos, em 1375, durante a Dinastia Ming, a Torre do Tambor era utilizado para demarcar as horas do dia. Nos seus dois andares, há 25 tambores que, em conjunto com a Torre do Sino, informavam os habitantes locais os principais marcos temporais.

