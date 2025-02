Príncipe Harry pode ter visto negado após vitória de Trump nos EUA; entenda relação

O visto americano do príncipe Harry tinha sido aprovado durante o governo Biden. No entanto, após a posse de Donald Trump, uma ação judicial será reaberta na próxima quarta-feira (12). O caso surge cinco meses depois do processo de visto ter sido aparentemente encerrado, ficando agora a cargo de um tribunal federal em Washington DC. As informações são da colunista Claudia Meireles, do Metrópoles.

O retorno dos debates sobre os registros privados do visto de Harry pode estar relacionado com uma onda de críticas de conservadores estadunidenses, que citam o fato de Harry ter usado drogas na adolescência, como o próprio príncipe revelou em seu livro de memórias, Spare. Para esse grupo, Harry teria mentido para conseguir a documentação ou teria recebido um tratamento especial de Biden.

Nesse cenário, Trump disse que não protegerá o filho do rei Charles III. “Eu não o protegeria. Ele traiu a rainha. Isso é imperdoável. Ele estaria por conta própria se dependesse de mim”, declarou o presidente ao jornal Express no ano passado.

Veja também Mundo Herdeira da L'Oréal, segunda mulher mais rica do mundo anuncia aposentadoria Mundo Estados Unidos emitem alerta para norte-americanos que desejam passar o Carnaval no Brasil

Visto americano

Nos formulários de solicitação de visto para os Estados Unidos, existe um campo de pesquisa que questiona a pessoa sobre o uso de drogas. A depender da reposta, pode levar à rejeição do visto.

Em seu livro, Harry chegou a escrever que, aos 17 anos, experimentou cocaína. “Não foi muito divertido e não me deixou particularmente feliz, pois parecia fazer todo mundo ao meu redor, mas me fez sentir diferente, e esse era o objetivo principal. Sentir. Diferente”, escreveu.

Apesar da reabertura, o príncipe não fica diretamente envolvido nos procedimentos legais, sendo gerenciado principalmente pelo departamento federal americano.