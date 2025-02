Os Estados Unidos emitiram um alerta aos cidadãos norte-americanos que desejam visitar o Brasil durante o período de Carnaval. O comunicado pede aos turistas que se mantenham "vigilantes" a qualquer sinal de perigo enquanto aproveitam as festividades.

O documento foi publicado pela Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil no início desta semana. No texto, a instituição recomenda algumas medidas a serem seguidas durante as celebrações, como evitar favelas, manter as janelas do carro fechadas e nunca deixar bebidas desacompanhadas.

“Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos”, completa a Embaixada.

Por fim, o material pede que os cidadãos norte-americanos “confiem em seus instintos”, priorizem a segurança e viajem em pares ou grupos. “Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais”, finaliza.

