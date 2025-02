Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI) após emissão de mandado de prisão contra Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que prevê sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), após o órgão emitir um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. A assinatura foi efetuada nesta quinta-feira (6), conforme revelou um alto funcionário do governo estadunidense.

O mandado de prisão foi emitido em novembro do ano passado, no mesmo período em que o TPI pediu as prisões do ex-ministro da Defesa de Israel e de um líder do grupo islamista palestino Hamas.

No entanto, após assumir a presidência dos Estados Unidos, Trump tem estreitado os laços com Israel. Na última terça-feira (4), o presidente recebeu Netanyahu na Casa Branca, em Washington D.C.

Ordens de prisão do TPI

Em novembro de 2024, os juízes do TPI apontaram que há "motivos razoáveis" para suspeitar que os três cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade no ataque do Hamas em 7 de outubro e na subsequente guerra israelense em Gaza.

Netanyahu classificou a decisão como antissemita e o então presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, considerou "escandalosos" os mandados contra os israelenses. O TPI também emitiu uma ordem de detenção contra o presidente russo, Vladimir Putin. Moscou reagiu emitindo seus próprios pedidos de prisão contra altos funcionários do tribunal.

Estados Unidos, Israel e Rússia não são membros do TPI, uma jurisdição permanente responsável por processar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Foi fundado em 2002 e conta com 124 Estados-membros. Desde a sua criação, só proferiu um punhado de condenações.