Presidente do México sofre assédio ao interagir com eleitores; vídeo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio, nessa terça-feira (4), enquanto cumprimentava apoiadores nas ruas do centro da Capital. Um homem se aproximou da mandatária e tentou beijá-la à força durante um evento público, enquanto ela caminhava do Palácio Nacional para o Ministério da Educação Pública (SEP). As informações são do canal público estatal RTVE.

Testemunhas relataram que Sheinbaum interagia com simpatizantes, tirando fotos e conversando com o público, quando o agressor ultrapassou a barreira de segurança e colocou um braço sobre o ombro da presidente. Em seguida, ele tocou a cintura e o peito da líder mexicana, tentando beijá-la no pescoço.

Veja também Mundo Após escândalo de tortura, Israel prende ex-procuradora por vazamento de vídeo Mundo 'Tarifaço' de Trump começa a ser julgado pela Suprema Corte nos EUA

A abordagem ocorreu sem a presença imediata de seguranças, que só intervieram após o ato. O homem, identificado como Uriel Rivera, foi detido logo depois e entregue à Promotoria de Crimes Sexuais. Conforme as autoridades, ele aparentava estar embriagado ou sob efeito de drogas no momento da agressão.

Apesar do constrangimento, Sheinbaum manteve a calma. Após a ação do segurança, ela ainda conversou brevemente com o agressor e chegou a posar para uma fotografia com ele, antes de retomar sua caminhada.

Ato condenado por secretária das mulheres

O episódio gerou ampla repercussão política e social. A secretária das Mulheres, Citlali Hernández, condenou o ocorrido em publicação na rede X (antigo Twitter).

“Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje. É reflexo da visão machista e da normalização da invasão do corpo e do espaço das mulheres”, afirmou Hernández.

No "Las Mañaneras del Pueblo", programa ttransmitido pela presidenta de México na internet, ela afirmou que irá buscar transformar o assédio em uma ofensa criminal em todo o país, além disso, ressaltou que será realizada uma campanha que contemple as mulheres mexicanas, visando conscientizar sobre a importância do respeito.