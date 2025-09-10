Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Português que ofereceu 500 euros por 'cabeças de brasileiros' está proibido de usar redes sociais

João Paulo Silva Oliveira foi solto na terça-feira (9) e deverá cumprir medidas condicionantes enquanto aguarda julgamento

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
João Paulo Silva Oliveira
Legenda: O crime segue em investigação pela Polícia Judiciária do Porto
Foto: Reprodução Redes Sociais

O português que causou revolta nas redes sociais ao publicar um vídeo em que oferece 500 euros por cada "cabeça de brasileiro" está proibido de usar as redes sociais. Ele foi preso pela Polícia Judiciária Portuguesa na última segunda-feira (8), mas libertado na terça-feira (9) sob medidas condicionantes. As informações são da Folha de São Paulo

Enquanto aguarda o julgamento, João Paulo Silva Oliveira, de 56 anos, também precisará se apresentar duas vezes ao posto policial da cidade de Aveiro, onde reside. 

"Caso ele viole alguma dessas condicionantes, o juiz poderá determinar uma prisão preventiva", disse à Folha o coordenador da Seção de Contraterrorismo e Banditismo da Polícia Judiciária do Porto, António Pinto. 

O crime segue em investigação pela Polícia Judiciária do Porto, que busca provas para que o Ministério Público possa fazer uma denúncia.

Oliveira deve ser enquadrado no artigo 240 do Código Penal português, que trata da difusão de conteúdo discriminatório que incentiva o ódio e à violência. A pena prevista é superior a cinco anos. 

Veja também

teaser image
Mundo

'Bloqueiem tudo': onda de protestos pela França acontece nesta quarta-feira (10)

teaser image
Mundo

Justiça dos EUA proíbe temporariamente Trump de demitir diretora do Fed, Lisa Cook

RELEMBRE

A recompensa ofertada pelo europeu gerou grande repercussão na comunidade estrangeira, principalmente a brasileira, em Portugal.

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal.

"Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago € 500 (R$ 3,1 mil)", disse ele no vídeo.

Logo que a publicação viralizou nas redes sociais, a fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), Sônia Gomes, pronunciou-se informando que vai formalizar a queixa. "Mexer com brasileiro? Ele está ficando doido? Aqui, não. Zero tolerância", afirmou a porta-voz.

Já a presidente da Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa, publicou uma nota afirmando que o vídeo é a "expressão mais perversa, violenta e criminosa do discurso anti-imigração, do racismo e da xenofobia".

O homem foi identificado como um pasteleiro que trabalha na Padaria Variante, em Aveiro. Em comunicado, o estabelecimento informou que "a pessoa envolvida nos vídeos que têm circulado já não faz mais parte da nossa equipe".

E acrescentou: "Não aceitamos nem compactuamos com qualquer forma de racismo. Agradecemos a compreensão de todos e seguimos de portas abertas para vos receber sempre com respeito e carinho", concluiu.

 

Assuntos Relacionados
Grande protesto na França com muitas pessoas segurando faixas e bandeiras, manifestando contra políticas de Macron e expressando apoio a diversas causas sociais.
Mundo

'Bloqueiem tudo': onda de protestos pela França acontece nesta quarta-feira (10)

Manifestantes vão às ruas contra nomeação de novo premiê, cortes orçamentários e governo do país

Redação
Há 2 horas
João Paulo Silva Oliveira
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por 'cabeças de brasileiros' está proibido de usar redes sociais

João Paulo Silva Oliveira foi solto na terça-feira (9) e deverá cumprir medidas condicionantes enquanto aguarda julgamento

Redação
Há 2 horas
Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo
Mundo

Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo

A incursão obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Esta combinação de imagens mostra a Governadora do FED, Lisa Cook, a esquerda, e o presidente dos EUA, Donald Trump, falando, a direita, ilustrando decisão da Justiça do EUA que proíbe temporariamente Trump de demitir Lisa
Mundo

Justiça dos EUA proíbe temporariamente Trump de demitir diretora do Fed, Lisa Cook

Funcionária rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e entrou com ação no Judiciário

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Fotos do português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’ é preso

O denunciado tem antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio e deve se apresentar à autoridade judiciária competente

Redação
09 de Setembro de 2025
Incêndio no prédio administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, durante protestos que matou Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro, queimada viva
Mundo

Esposa de ex-primeiro ministro do Nepal morre após ser queimada viva em onda de protestos no país

Rajyalaxmi Chitrakar chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital

Redação
09 de Setembro de 2025
Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos
Mundo

Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos

Manifestações ocorreram após ministério nepalês anunciar o bloqueio de plataformas como Facebook e Youtube

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos
Mundo

Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Maggie competiu em provas de adestramento, cross country e salto em níveis locais
Mundo

Hipista de 80 anos morre após ser pisoteada por cavalo na Inglaterra

Ela sofreu fraturas e ferimentos no peito

Redação
09 de Setembro de 2025
Imagem mostra presidente da Argentina, Javier Milei, usando óculos de armação redonda e camiseta preta, em fundo azul, com expressão serena, ilustrando derrota sofrida pelo partido em eleições na Argentina
Mundo

Partido de Milei sofre dura derrota em eleição provincial considerada teste na Argentina

Pleito é considerado crucial às vésperas das eleições parlamentares de meio de mandato

Redação e AFP
08 de Setembro de 2025
Equipes de segurança no local do ataque a tiros em Jerusalém
Mundo

Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos e feridos

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel

Redação e AFP
08 de Setembro de 2025
carlo acutis canonizado millennial italita vaticano milagres brasil
Mundo

Quais milagres são atribuídos a Carlo Acutis, 1º santo millennial canonizado neste domingo (7)

Um dos milagres foi registrado no Brasil

Redação
07 de Setembro de 2025
Carlo Acutis
Mundo

Carlo Acutis, 1º santo millennial, é canonizado

Cerimônia foi a primeira realizada pelo Papa Leão XIV desde que assumiu o pontificado

Redação
07 de Setembro de 2025
Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7)
Mundo

Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7/09)?

Papa Leão XIV canoniza o primeiro santo “millennial” em cerimônia histórica no Vaticano

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem divulgada pela Presidência venezuelana mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Mundo

Maduro quer reduzir tensões para prevenir 'conflito militar de grande impacto'

Equipamentos militares dos Estados Unidos e Venezuela estariam disputando território no Caribe e alimentando o clima de tensão entre eles

Redação
06 de Setembro de 2025
Israel emite ordem de evacuação em Gaza após destruição de arranha-céu
Mundo

Israel emite ordem de evacuação em Gaza após destruição de arranha-céu

Exército acusa Hamas de usar prédios como base de operações; ONU alerta para risco humanitário

Redação
06 de Setembro de 2025
Acidente com bondinho em Lisboa, que deixou 16 mortos e vários feridos
Mundo

Homem apontado como morto após acidente de bondinho em Lisboa é encontrado vivo em hospital

Até o momento, pelo menos 16 pessoas morreram no acidente com descarrilamento

Redação
06 de Setembro de 2025
Com governo Trump, ICE prende 475 imigrantes em fábrica da Hyundai na Geórgia
Mundo

EUA prendem 475 imigrantes em fábrica da Hyundai no estado da Geórgia

Maior operação do ICE em um único dia nos 22 anos do órgão

Redação
05 de Setembro de 2025
EUA enviam caças F-35 para Porto Rico e ampliam tensão com Venezuela
Mundo

EUA enviam caças F-35 para Porto Rico e ampliam tensão com Venezuela

Pentágono adverte Caracas após sobrevoo de caças venezuelanos sobre destroyer americano

Redação
05 de Setembro de 2025
Corpo de Acutis está colocado em igreja de Assis, na Itália, e recebe fiéis. Na foto, pessoa ajoelhada diante do corpo
Mundo

Primeiro 'santo millennial', Carlo Acutis tem corpo preservado exposto em igreja na Itália; entenda

Corpo de jovem italiano que será canonizado neste domingo (7) chama atenção pelo estado de conservação

Redação
05 de Setembro de 2025