Montanhista e fotógrafo brasileiro desaparece durante escalada rumo ao pico de montanha no Peru

O montanhista e fotógrafo Edson Vandeira, de 36 anos, desapareceu no último domingo (1°) em subida ao Nevado Artesonraju, na Cordilheira Blanca, no Peru. As informações são de que o brasileiro saiu rumo ao pico, localizado a 6.025 metros, na quinta-feira (29), e acabou não retornando ao local onde estava acampado com outros montanhistas.

Além dele, também estão desaparecidos Pretel Alonzo Homer Efraín, de 34 anos, e Picón Huerta Jesús Manuel, de 31 anos, ambos peruanos. Os três estão sendo procurados por uma equipe de guias na montanha.

A confirmação do desaparecimento dos três montanhistas foi dada pelo presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru, Beto Pinto Toledo. "Solicitamos urgentemente o apoio do Governo Central e do Ministério do Interior para o uso de um helicóptero, essencial para continuar as buscas em uma área de difícil acesso", escreveu ele nas redes.

Veja também Mundo TikToker de 17 anos é morta por homem rejeitado por ela no Paquistão Mundo Rússia diz que ataque da Ucrânia à ponte da Crimeia não causou danos

Segundo ele, equipes do Departamento de Resgate em Alta Montanha (DEPSAN), do Peru, intensificaram as buscas com uso de drone e apoio de montanhistas experientes.

"Compartilhamos imagens do árduo trabalho que está sendo realizado. Cada segundo conta. Agradecemos sua solidariedade e pedimos que compartilhem esta publicação para unir forças neste momento crítico", reforçou Toledo.

Veja vídeo do relato do presidente da associação:

Rota em direção ao cume

Conforme relato concedido ao g1 de Mato Grosso do Sul, os três tinham o objetivo de completar uma rota técnica ao cume da montanha, localizada dentro do Parque Nacional Huascarán. A área é considerada uma das mais desafiadoras dos Andes.

Edson estava na expedição junto do Centro de Estudos de Alta Montanha (Ceam). Agora, a família tem se articulado para arrecadar valores para se deslocar até o Peru.