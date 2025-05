Mais de 64 toneladas de ouro são descobertas em rio; reserva é estimada em mais de R$ 1,5 bilhão

O que você faria se descobrisse um rio cheio de ouro? Mais de 64 toneladas do metal precioso foram descobertas no Rio Indo, peto da cidade de Attock, no Paquistão. A reserva é estimada em mais de R$ 1,5 bilhão. A informação é do Exame.

A jazida foi anunciada pelo governo local, que, após uma investigação, constatou o achado. Esse tipo de fenômeno é conhecido como placer mining, que ocorre quando os minerais ficam depositados em um leito de riacho.

Apesar do achado, a descoberta não foi tão espontânea. A pesquisa do país asiático foi baseada na extração de ouro que já existia no local. Após observar os resultados, o governo encomendou o estudo, que teve um resultado positivo.

Segundo o InfoMoney, foi determinado, após a descoberta, que a mineração do ouro será realizada pela National Engineering Services of Pakistan, empreiteira de energia do governo paquistanês.

“Serviços de consultoria são necessários para preparar documentos de licitação e fornecer serviços de consultoria transacional para nove blocos de ouro de aluvião ao longo do Rio Indo, no distrito de Attock”, explicou o diretor administrativo da NESPAK, Zargham Eshaq Khan.

Com a notícia, a extração que já existia ganhou força. Segundo o governo, grande parte da mineração da região é ilegal, sendo usadas máquinas pesadas. Pelo descontrole, foi criada então uma medida legal, a Seção 144, que impede a atividade ilegal.

RIO INDO

Além das riquezas minerais, o Rio Indo tem uma riqueza histórica. Nas margens de suas águas, entre 3300 e 1300 a.C., surgiu umas das civilizações mais antigas do mundo, a Civilização do Vale do Indo.

O rio é o mais longo e mais importante do país e do subcontinente indiano. Suas correntes carregam sedimentos do Himalaia, que depositados formam partículas e até pepitas de ouro.