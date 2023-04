Lançamento da Starship acontece nesta quinta (20) após adiamento; veja horário e onde assistir

O lançamento da Starship acontece nesta quinta-feira (20), entre as 10h28 e 11h30 (horário de Brasília). A nave mais poderosa da história promete realizar viagens de pessoas e cargas em futuras missões para a Lua e Marte.

Lançamento estava previsto para ocorrer na segunda-feira (18), mas precisou ser cancelado, pois, segundo a SpaceX, a nave apresentou um problema de pressurização no propulsor.

Confira abaixo as etapas detalhadas do lançamento:

0min55: foguete atinge o "Max Q", como é conhecido o pico de estresse mecânico;

2min52: os dois estágios (foguete e nave) se separam e, então, o foguete começa o procedimento para terminar o voo na água;

2min57: motor da Starship é acionado;

9min20: motor da Starship é desligado e nave segue na órbita terrestre;

1h17min21: depois de dar uma volta no planeta, a nave deixa a órbita terrestre e começa a voltar para a atmosfera;

1h30: Starship encerra voo.

Onde assistir

Neste primeiro lançamento, a Starship não levará tripulação. Entretanto, a empresa responsável afirma que a nave poderá transportar até 100 pessoas em voos interplanetários e ajudar a criar uma base na lua.

Para acompanhar ao vivo o laçamento, basta acessar o YouTube da SpaceX entre 10h28 e 11h30 (horário de Brasília).

Teste

"Com um teste como este, o sucesso é medido por quanto podemos aprender, o que informará e melhorará a probabilidade de sucesso no futuro, à medida que a SpaceX avança rapidamente no desenvolvimento da Starship", diz a empresa em seu site.

Assim como o outro foguete da SpaceX, o Falcon 9, a Starship também foi feita para ser usada em mais de um voo. Mas, para esta missão, empresa não tentará fazer um pouso vertical, nem tentará recuperar o foguete.