Homem nos EUA adquire secreção amarela rara nas mãos e nos pés após adotar 'dieta carnívora'

Um homem na faixa dos 40 anos teve uma reação alérgica rara devido a uma intensa dieta à base de carne. O paciente é morador da Flórida, nos Estados Unidos, e resolveu procurar ajuda médica por conta de uma secreção amarela que era expelida das mãos, pés, joelhos e cotovelos dele.

Quando chegou ao hospital, o homem relatou que consumia diariamente altas quantidades de gordura, advindas de grandes quantidades de queijo, manteiga e hambúrgueres diários. A revista norte-americana JAMA Cardiology, onde essa história foi originalmente publicada, informou que o paciente estava com uma concentração de colesterol de 1.000 mg/dL.

Esse valor é quatro vezes maior do que os níveis considerados normais para uma pessoa da faixa etária dele. Em geral, esses níveis ficam entre 210 a 300 mg/dL.

Legenda: A secreção foi formada por excesso de lipídios que escorrem dos vasos sanguíneos e forma depósitos lipídicos localizados Foto: Reprodução

Perguntado sobre os motivos que o levaram a ingerir esses alimentos, o homem disse que buscava mais energia para praticar exercícios físicos. O consumo de subprodutos animais, como carne, ovos e laticínios, ganhou popularidade em perfis fitness, que prometem um estilo de vida mais saudável a partir dessa dieta.

Após exames, o homem foi diagnosticado com xantoma. Essa reação alérgica é indolor, mas pode causar um desconforto estético, o que leva a muitos procurarem os serviços médicos.

O que é xantoma?

De acordo com o Hospital Albert Einstein, o xantoma é uma espécie de lesão cutânea decorrente de um pequeno depósito de gordura e de colesterol. É uma condição benigna, que geralmente está associada ao desregulamento do metabolismo do paciente.

Além do consumo excessivo de gordura, outros motivos para a aparição dessa alergia podem estar relacionados com doenças metabólicas hereditárias, diabetes, cirrose biliar primária e alguns tipos de tumor de fígado.

Quais são os tratamentos?

Uma das principais maneiras de se evitar a aparição dos caroços relacionados ao xantoma é a diminuição do consumo de gordura. Também é possível que alguns medicamentos ajudem a equilibrar os níveis de colesterol.

A adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de exercícios físicos é essencial para os cuidados. No entanto, caso excessos de gordura incomodem o paciente, a ajuda de um dermatologista pode ser eficaz para tratar os incômodos estéticos.

O profissional pode sugerir um tratamento por meio de cirurgia com anestesia local, com sessões de laser ou de eletrocoagulação, ou ainda com a aplicação de ácidos.

