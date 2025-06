Guia que acompanhava Juliana na Indonésia diz que não abandonou brasileira em trilha

O guia Ali Musthofa, que acompanhava Juliana Marins pela trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, negou ter abandonado a publicitária antes dela sofrer um acidente e precisar de resgate. A informação foi dada pelo estrangeiro em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (23).

Na conversa, Ali Musthofa confirmou os relatos da imprensa local de que aconselhou a brasileira a descansar enquanto seguia andando, mas afirmou que o combinado era apenas a esperar um pouco mais adiante da caminhada.

Segundo relato do estrangeiro, ele diz ter prestado depoimento à polícia no domingo (22), quando desceu da montanha.

Guia diz que esperou brasileira por três minutos

Conforme Ali — atuante como guia há 20 anos — ele ficou apenas "três minutos" à frente de Juliana e retornou para procurá-la ao estranhar a demora da brasileira para chegar ao ponto de encontro.

"Não a deixei, mas esperei três minutos na frente dela. Depois de uns 15 ou 30 minutos, a Juliana não apareceu. Procurei por ela no último local de descanso, mas não a encontrei. Eu disse que a esperaria à frente. Eu disse para ela descansar. Percebi [que ela havia caído] quando vi a luz de uma lanterna em um barranco a uns 150 metros de profundidade e ouvi a voz da Juliana pedindo socorro" afirmou Musthofa ao jornal carioca

Em seguida, o guia disse que entrou em contato com a empresa em que ele trabalha para que acionassem um resgate.

Brasileira é localizada com drone térmico, diz equipe de buscas

Uma equipe de busca e salvamento publicou nas redes sociais que localizou, na manhã desta segunda-feira, a turista brasileira Juliana Marins, de 27 anos, que desapareceu após cair durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia.

"O chefe do Escritório de Busca e Salvamento de Mataram, Muhamad Hariyadi, disse que a vítima foi encontrada nesta segunda-feira às 07h05 (horário de Brasília), a aproximadamente 500 metros do ponto inicial da queda", consta na publicação.

Ainda de acordo com a mensagem, a equipe conjunta de Busca e Salvamento conseguiu encontrar a sobrevivente com a visualização térmica do drone.

"Com base no monitoramento do drone, a vítima não se movia. Atualmente, a equipe conjunta de Busca e Salvamento (SAR) continua trabalhando arduamente para resgatar a jovem, que caiu a centenas de metros de profundidade. Estamos limitados pelo terreno extremo e com neblina ao redor do local do incidente", publicou.