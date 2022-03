Guerra Rússia e Ucrânia hoje, domingo (20); acompanhe as últimas notícias em tempo real

A guerra entre a Rússia e Ucrânia chega ao 25º dia neste domingo (20), com intensificação da ofensiva russa contra o país vizinho. A Rússia anunciou o uso, pela primeira vez, de mísseis hipersônicos. Os ucranianos admitiram a perda "temporária" de acesso ao Mar de Azov.

Apesar dos ataques, no último sábado (19), a declaração de um possível cessar-fogo russo deixou a comunidade internacional em alerta. O anúncio de que um pacto de paz "está no meio do caminho" foi dada pelo representante do governo do Kremlin, Vladimir Medinsky.

Diante da situação, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que era hora de Moscou aceitar "conversar" seriamente sobre a paz.

Refugiados ucranianos no Brasil

No cenário brasileiro, a Polícia Federal divulgou que o Brasil já recebeu 894 ucranianos até sexta. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), já são mais de 2,8 milhões de ucranianos refugiados.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.